Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,48

41,39

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На сайте Верховной Рады появилась петиция против клановых спецпенсий

верховная рада
Депутатов призывают отменить несправедливые спецпенсии для избранных / Верховная Рада

Отмену несправедливых спецпенсий для избранных требуют инициаторы недавно появившейся на сайте Верховной Рады петиции.

В петиции призывают народных депутатов проголосовать наконец законопроект об отмене кастовых спецпенсий. Речь идет о законопроекте 12278 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении работников прокуратуры", который был еще в апреле 2025 принят парламентом в первом чтении, но так и не вынесен во второе.

"Пенсия должна быть достойной для всех, а не для избранных… Проголосуйте за законопроект 12278. Не откладывайте, не тормозите, не дайте снова этот вопрос замять и оставить все в таком позорном недопустимом состоянии. Это не о пенсионной уравниловке, а о справедливости. Медики, учителя и другие люди, работавшие всю жизнь, имеют право на достойную старость, а не только прокуроры, судьи или другие избранные касты", – говорится в петиции.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, также поддержавший петицию, отметил, что уже не первый месяц происходит затягивание рассмотрения вопроса отмены клановых спецпенсий.

"Система сопротивляется, кланы сопротивляются, и это понятно. Но наконец справедливость должна победить", - заявил народный депутат.

Он призвал поддержать петицию и наконец принять закон об отмене клановых спецпенсий.

"Конечно, что это будет только первый шаг. Дальше не нужно останавливаться - я точно буду продолжать отстаивать пересмотр минимальной пенсии, индексацию пенсионных выплат и проведение пенсионной реформы", - подчеркнул Данил Гетманцев.