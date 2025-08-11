На сайте Верховной Рады появилась петиция против клановых спецпенсий

Отмену несправедливых спецпенсий для избранных требуют инициаторы недавно появившейся на сайте Верховной Рады петиции.

В петиции призывают народных депутатов проголосовать наконец законопроект об отмене кастовых спецпенсий. Речь идет о законопроекте 12278 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении работников прокуратуры", который был еще в апреле 2025 принят парламентом в первом чтении, но так и не вынесен во второе.

"Пенсия должна быть достойной для всех, а не для избранных… Проголосуйте за законопроект 12278. Не откладывайте, не тормозите, не дайте снова этот вопрос замять и оставить все в таком позорном недопустимом состоянии. Это не о пенсионной уравниловке, а о справедливости. Медики, учителя и другие люди, работавшие всю жизнь, имеют право на достойную старость, а не только прокуроры, судьи или другие избранные касты", – говорится в петиции.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, также поддержавший петицию, отметил, что уже не первый месяц происходит затягивание рассмотрения вопроса отмены клановых спецпенсий.

"Система сопротивляется, кланы сопротивляются, и это понятно. Но наконец справедливость должна победить", - заявил народный депутат.

Он призвал поддержать петицию и наконец принять закон об отмене клановых спецпенсий.

"Конечно, что это будет только первый шаг. Дальше не нужно останавливаться - я точно буду продолжать отстаивать пересмотр минимальной пенсии, индексацию пенсионных выплат и проведение пенсионной реформы", - подчеркнул Данил Гетманцев.