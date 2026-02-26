НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список SCAM-проєктів, додавши до нього ще два потенційно шахрайські.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомив про оновлення списку потенційно небезпечних інвестиційних проєктів.

Під час останнього засідання Комісія додала до переліку проєкти з ознаками підвищеної ризиковості: "Bits Global" та "Daxia Limited".

На сьогодні оновлений список містить вже 462 проєкти, щодо яких виявлено ознаки шахрайства або порушень законодавства. Інвестори можуть ознайомитися з повним переліком на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".

Комісія закликає громадян проявляти підвищену обережність при виборі інвестицій та перевіряти проєкти перед вкладенням коштів.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

За даними нацкомісії, сумнівний інвестиційний проєкт відповідає одній або декільком таким ознакам:

великий відсоток гарантованої дохідності;

відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

агресивний маркетинг;

відсутність фізичного офісу на території України;

відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність;

відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції;

закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту;

відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України тощо.

Нагадаємо, у серпні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.