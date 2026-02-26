- Категорія
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список SCAM-проєктів, додавши до нього ще два потенційно шахрайські.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомив про оновлення списку потенційно небезпечних інвестиційних проєктів.
Під час останнього засідання Комісія додала до переліку проєкти з ознаками підвищеної ризиковості: "Bits Global" та "Daxia Limited".
На сьогодні оновлений список містить вже 462 проєкти, щодо яких виявлено ознаки шахрайства або порушень законодавства. Інвестори можуть ознайомитися з повним переліком на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".
Комісія закликає громадян проявляти підвищену обережність при виборі інвестицій та перевіряти проєкти перед вкладенням коштів.
Що таке scam-проєкт?
Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.
За даними нацкомісії, сумнівний інвестиційний проєкт відповідає одній або декільком таким ознакам:
- великий відсоток гарантованої дохідності;
- відсутність відповідних дозволів та ліцензій;
- агресивний маркетинг;
- відсутність фізичного офісу на території України;
- відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність;
- відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції;
- закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту;
- відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України тощо.
Нагадаємо, у серпні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.