Правительство выделяет 1,1 млрд грн на энергонезависимость университетов

В Украине планируют усилить энергонезависимость высших учебных заведений, чтобы обеспечить непрерывность учебного процесса даже в сложных условиях. Для этого правительство направляет 1,1 млрд грн на реализацию соответствующих проектов в университетах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Энергонезависимость университетов

Состоялась встреча с ректорами ведущих заведений высшего образования, посвященная подготовке к следующему отопительному сезону. Ключевым приоритетом определено обеспечение непрерывности учебного процесса и усиление энергонезависимости университетов.

В Украине уже реализованы успешные проекты распределенной генерации на базе университетов в Днепре, Запорожье и Львове. Этот опыт планируется масштабировать на всю страну.

Достигнута договоренность, что правительство направит 1,1 млрд грн на реализацию проектов по повышению энергонезависимости заведений высшего образования. Из этой суммы 100 млн грн предусмотрено на подготовку проектно-сметной документации. Министерство образования и науки совместно с Министерством развития общин и территорий и Минэнерго будут определять приоритетность финансирования и готовность проектов к внедрению.

В ведомствах отмечают, что непрерывность образования является важной составляющей развития человеческого капитала и подготовки квалифицированных специалистов украинской экономики, в частности в условиях полномасштабной войны.

