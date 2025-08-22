Запланована подія 2

"Налог на Google": бюджет получил 85,7 млн долларов и 76,5 млн евро

Фото: Freepik / Freepik

В первом полугодии 2025 года международные компании – нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинцам, перечислили в бюджет 85,7 млн. долларов США и 76,5 млн. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, это на 16,2 млн. долларов США (+23%) и 15,9 млн. евро (+26%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кто заплатил больше всего

По данным ГНС, о начисленных суммах налога отчитались 132 человека – нерезидента.

А крупнейшими плательщиками стали:

  • Apple,
  • Google,
  • Valve,
  • Meta,
  • Sony,
  • Etsy,
  • Netflix,
  • Wargaming,
  • Bolt,
  • OpenAI,
  • Ebay.

Также растет количество лиц-нерезидентов, оказывающих электронные услуги физическим лицам. Сегодня их уже 141 (на 16 больше, чем в прошлом).

"Это колоссальные поступления в бюджет, которые усиливают нашу устойчивость даже в сверхсложных условиях. Более того, это выравнивает условия конкуренции между украинскими и международными бизнесами в сфере цифровых сервисов", - подчеркнула Леся Карнаух.

Напомним, в 2024 году международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд. грн. налоговых обязательств. Это составляет 130,6 млн. евро или 151,2 млн. дол.

Налог на Google

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

Автор:
Светлана Манько