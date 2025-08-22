"Податок на Google": бюджет отримав 85,7 млн доларів та 76,5 млн євро

У першому півріччі 2025 року міжнародні компанії – нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, це на 16,2 млн доларів США (+23 %) та 15,9 млн євро (+26 %) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Хто сплатив найбільше

За даними ДПС, про нараховані суми податку прозвітували 132 особи – нерезиденти.

А найбільшими платниками стали:

Apple,

Google,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy,

Netflix,

Wargaming,

Bolt,

OpenAI,

Ebay.

Також зростає кількість осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Сьогодні їх вже 141 (на 16 більше, ніж торік).

"Це колосальні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість навіть в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів" – підкреслила Леся Карнаух.

Нагадаємо, у 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги фізичним особам на території України, задекларували понад 12,6 млрд грн податкових зобов'язань. Це становить 130,6 млн євро або 151,2 млн дол.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.