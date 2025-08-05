Е-ключі: з початку року ДПС вже видала понад 612 тисяч кваліфікованих сертифікатів

Впродовж січня-липня 2025 року майже 208,9 тисяч платників скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України. Вони безкоштовно отримали майже 612,3 тисяч кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За даними податкової служби, найчастіше за отриманням ключів звертаються фізичні особи. Так за сім місяців поточного року серед фізичних осіб:

звернулися понад 118,1 тис. громадян;

отримали 241,8 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Юридичні особи також активно користуються даною послугою. За вказаний період:

звернулися понад 90,8 тис.;

отримали 370,5 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.

Платники податків все частіше оновлюють ключі дистанційно:

89,8 тис. платників скористалися електронним сервісом повторного формування сертифікатів;

316,6 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів сформовано за електронними запитами.

Загалом з 30 травня 2012 року – початку запуску сервісу ДПС видано 15,1 млн сертифікатів.

Щоб отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги потрібно:

Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг". Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті). Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі "Контакти" на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у "Дії" (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції " Шеринг". Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).

Нагадаємо, протягом першого півріччя 2025 року послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС України скористалися майже 184,4 тисячі платників податків