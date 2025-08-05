Е-ключи: с начала года ДПС уже выдала более 612 тысяч квалифицированных сертификатов

В течение января-июля 2025 года почти 208,9 тысячи плательщиков воспользовались услугами Квалифицированного предоставлятеля электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины, которые бесплатно получили почти 612,3 тысячи квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

По данным налоговой службы, чаще всего за получением ключей обращаются физические лица. Так, за семь месяцев текущего года среди физических лиц:

обратилось более 118,1 тыс. граждан;

получили 241,8 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Юридические лица также активно пользуются данной услугой. За указанный период:

обратилось более 90,8 тыс.;

получили 370,5 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей для ведения отчетности, заключения сделок и других сделок.

Налогоплательщики все чаще обновляют ключи дистанционно:

89,8 тыс. плательщиков воспользовались электронным сервисом повторного формирования сертификатов;

316,6 тыс. квалифицированные сертификаты открытых ключей сформированы по электронным запросам.

Всего с 30 мая 2012 года – начала запуска сервиса ГНС выдано 15,1 млн сертификатов.

Чтобы получить квалифицированные электронные доверительные услуги, нужно:

Ознакомиться с правилами и условиями предоставления услуг на сайте https://ca.tax.gov.ua в разделе "Получение квалифицированных электронных доверительных услуг". Подготовить необходимые регистрационные документы (список есть на вебсайте). Прийти к пункту регистрации с оригиналами документов (адреса указаны в разделе "Контакты" на вебсайте). Если у вас есть паспорт "Действия" (версия 2.0+), можно пройти идентификацию через смартфон с помощью функции " Шеринг". Взять с собой носитель информации для сохранения личного ключа (защищенный носитель, съемный флеш-носитель и т.п.).

Напомним, в течение первого полугодия 2025 года услугами Квалифицированного предоставлятеля электронных доверительных услуг ГНС Украины воспользовались почти 184,4 тысячи налогоплательщиков.