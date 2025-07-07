Налоговая выдала более полумиллиона бесплатных электронных ключей за полгода

В первом полугодии 2025 года услугами Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ГНС Украины воспользовались почти 184,4 тысячи налогоплательщиков. За этот период они бесплатно получили около 541,6 тысячи квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные налоговой службы.

Как отмечено в сообщении, большинство пользователей – это физические лица. Более 104,4 тыс. граждан получили 213,5 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Более 79,9 тыс. юридические лица получили 328,1 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей для ведения отчетности, заключения сделок и других сделок.

Электронным сервисом повторного формирования сертификатов по электронному запросу воспользовались 78 тыс. плательщиков.

По электронным запросам сформировано более 278,8 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей, из которых 37,9 тыс. – печати для программных РРО.

Всего с момента запуска сервиса ГНС выдано 15 млн сертификатов.

Что нужно для получения квалифицированных электронных доверительных услуг:

1. Ознакомиться с правилами и условиями предоставления услуг на сайте https://ca.tax.gov.ua в разделе "Получение квалифицированных доверительных электронных услуг".

https://ca.tax.gov.ua в разделе "Получение квалифицированных доверительных электронных услуг". 2. Подготовить необходимые регистрационные документы (список есть на вебсайте).

3. Прийти к пункту регистрации с оригиналами документов (адреса указаны в разделе "Контакты" на вебсайте). Если у вас есть паспорт "Дії" (версия 2.0+), можно пройти идентификацию через смартфон с помощью функции "Шеринг".

4. Взять с собой носитель информации для сохранения личного ключа (защищенный носитель ключевой информации, съемный флеш-носитель и т.п.).

Напомним, за первые четыре месяца 2025 года услугами Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ГНС воспользовалось более 141 тыс. налогоплательщиков, получивших более 401,3 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей .