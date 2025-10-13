"Податок на Google": з початку року техногіганти сплатили 10,6 млрд грн до бюджету

За перші дев'ять місяців поточного року міжнародні компанії-нерезиденти сплатили до бюджету України 10,6 млрд грн так званого “податку на Google” за електронні послуги, надані фізичним особам на території країни.

Як пише Delo.ua, про це заявила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, зафіксовано позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: кількість зареєстрованих платників зросла на 13 осіб, а сума податкових зобов’язань збільшилася на 2,5 млрд грн.

Найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

"Прозорі правила роботи для всіх – і українських компаній, і глобальних гігантів. Це те, що реально змінює податкову культуру, зміцнює довіру кожного платника податків та відповідно сприяє збільшенню надходжень", – наголосила Карнаух.

Податок на Google

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

У першому півріччі 2025 року міжнародні компанії – нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.