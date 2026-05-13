Meta тестує ШІ-бота у Threads за аналогією з Grok від X

Meta почала тестування нової ШІ-функції у соцмережі Threads, яка дозволяє чатботу компанії публічно відповідати на дописи користувачів та надавати додатковий контекст до обговорень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еngadget.

Для цього компанія запустила офіційний акаунт @meta.ai, з яким користувачі можуть взаємодіяти безпосередньо в стрічці Threads. На першому етапі функція доступна в Малайзії, Саудівській Аравії, Мексиці, Аргентині та Сінгапурі.

Нова функція нагадує модель роботи чатбота Grok у соцмережі X. Meta пропонує користувачам ставити ШІ запитання щодо популярних тем або викликати бота у коментарях до інших публікацій.

Компанія також тестує так звані "бічні чати" з Meta AI у групових чатах WhatsApp та інших сервісах. У цьому випадку бот зможе пояснювати контекст розмови або відповідати на запитання користувача на основі повідомлень у чаті. Водночас такі відповіді бачитиме лише сам користувач.

Нові функції працюють на базі оновленої ШІ-моделі Muse Spark, яку Meta інтегрує у свої сервіси та пристрої. Зокрема, модель вже почали впроваджувати в смарт-окуляри Ray-Ban та Oakley у США та Канаді.

Крім того, компанія розширює можливості функції Live AI у застосунку Meta AI. Вона дозволяє користувачам ставити запитання про об’єкти навколо себе в режимі реального часу через камеру смартфона.

Разом із тим запуск ШІ-відповідей у Threads викликав нову хвилю дискусій щодо ризиків використання генеративного штучного інтелекту у соціальних мережах. Зокрема, подібний функціонал у Grok раніше критикували через дезінформацію, токсичний контент та маніпуляції користувачів.

У Meta заявили, що користувачі зможуть приховувати відповіді Meta AI та вимикати взаємодію з офіційним ШІ-акаунтом у Threads.

У підсумку компанія продовжує активно інтегрувати генеративний штучний інтелект у власну екосистему сервісів, розширюючи присутність ШІ-інструментів у соціальних мережах, месенджерах та wearable-пристроях.

Нагадаємо, на початку січня компанія OpenAI анонсувала запуск спеціалізованого сервісу ChatGPT Health. З його допомогою можна отримати роз'яснення результатів тестів, підготуватися до консультації з лікарями та дізнатися рекомендації щодо здорового способу життя — від дієти до фізичної активності.

Автор:
Тетяна Гойденко