Meta тестирует ИИ-бота в Threads по аналогии с Grok от X

Meta начала тестирование новой ИИ-функции в соцсети Threads, которая позволяет чатботу компании публично отвечать на сообщения пользователей и предоставлять дополнительный контекст для обсуждений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Engadget .

Для этого компания запустила официальный аккаунт @meta.ai, с которым пользователи могут взаимодействовать непосредственно в ленте Threads. На первом этапе функция доступна в Малайзии, Саудовской Аравии, Мексике, Аргентине и Сингапуре.

Новая функция напоминает модель работы чата Grok в соцсети X. Meta предлагает пользователям задавать ИИ вопросы относительно популярных тем или вызвать бота в комментариях к другим публикациям.

Компания также тестирует так называемые боковые чаты с Meta AI в групповых чатах WhatsApp и других сервисах. В этом случае бот сможет объяснять контекст разговора или отвечать на вопросы пользователя на основе сообщений в чате. В то же время, такие ответы будет видеть только сам пользователь.

Новые функции работают на базе обновленной ИИ модели Muse Spark, которую Meta интегрирует в свои сервисы и устройства. В частности, модель уже начали внедрять в смарт-очки Ray-Ban и Oakley в США и Канаде.

Кроме того, компания расширяет возможности функции Live AI в приложении Meta AI. Она позволяет пользователям задавать вопросы об объектах вокруг себя в режиме реального времени через камеру смартфона.

Вместе с тем, запуск ИИ-ответов в Threads вызвал новую волну дискуссий относительно рисков использования генеративного искусственного интеллекта в социальных сетях. В частности, подобный функционал в Grok ранее критиковали из-за дезинформации, токсического контента и манипуляции пользователей.

В Meta заявили, что пользователи смогут скрывать ответы Meta AI и отключать взаимодействие с официальным ИИ-аккаунтом в Threads.

В результате компания продолжает активно интегрировать генеративный искусственный интеллект в собственную экосистему сервисов, расширяя присутствие ИИ-инструментов в социальных сетях, мессенджерах и wearable-устройствах.

Напомним, в начале января компания OpenAI анонсировала запуск специализированного сервиса ChatGPT Health. С его помощью можно получить разъяснение результатов тестов, подготовиться к консультации с врачами и узнать рекомендации по здоровому образу жизни – от диеты до физической активности.