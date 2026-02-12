Запланована подія 2

У Украины растет распределенная генерация: какие регионы в лидерах

генерация, оборудование
В Украине растет распределенная генерация. / Freepik

Украина увеличивает количество газотурбинных и газопоршневых установок для обеспечения критической инфраструктуры автономным питанием. В настоящее время лидером по установленной мощности Киевская область (145 МВт).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Мощность оборудования по регионам

Для обеспечения потребностей общин, критической инфраструктуры и промышленности в регионах установлено:

  • Киевская область – 145 МВт;
  • Сумма – 112,1 МВт;
  • Волынь – 111,2 МВт;
  • Ивано-Франковская область – 97,6 МВт;
  • Черкасщина – 96,4 МВт;
  • Ровенщина – 94,3 МВт;
  • Днепропетровщина – 93 МВт;
  • Харьковщина – 92,1 МВт;
  • Винничина – 85,6 МВт;
  • Закарпатье – 68,5 МВт;
  • Львовщина – 68,3 МВт;
  • Одесщина – 55,9 МВт;
  • Николаевщина – 46,8 МВт;
  • Черниговщина – 46,4 МВт;
  • Киев – 41,1 МВт;
  • Житомирщина – 40,4 МВт;
  • Хмельницкая область – 34,9 МВт;
  • Тернопольщина – 30,7 МВт;
  • Запорожская область – 19,8 МВт;
  • Полтавщина – 12,3 МВт;
  • Черновицкая область – 5,3 МВт;
  • Кировоградщина – 4,4 МВт;
  • Донетчина – 1,5 МВт.
Развитие распределенной генерации в регионах Украины. Инфографика: Минэнерго.

Изменения в процедурах

Правительство упростило условия реализации энергетических проектов для ускорения темпов строительства. Теперь:

  • не нужно получать градостроительные условия, отчет экспертизы проектной документации и оценку влияния на окружающую среду;
  • объекты не требуют использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства и схем теплоснабжения;
  • разрешено производить монтажные работы параллельно с разработкой проекта, а запуск в эксплуатацию возможен без сертификата о принятии;
  • использование участков нуждается только в согласовании с собственником, областной военной администрацией и местным самоуправлением;
  • сокращены сроки выдачи согласований и перечень необходимых документов;
  • автономные источники энергии хоть какой мощности инсталлируются по единым правилам.

Финансовая поддержка бизнеса

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" расширена на проекты энергетики. Предприятия могут привлекать средства для приобретения газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Это направлено на переход общин от централизованного энергоснабжения к локальным источникам энергии.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2026 суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт с начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.

Автор:
Татьяна Ковальчук