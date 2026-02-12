У Украины растет распределенная генерация: какие регионы в лидерах

Украина увеличивает количество газотурбинных и газопоршневых установок для обеспечения критической инфраструктуры автономным питанием. В настоящее время лидером по установленной мощности Киевская область (145 МВт).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Мощность оборудования по регионам

Для обеспечения потребностей общин, критической инфраструктуры и промышленности в регионах установлено:

Киевская область – 145 МВт;

Сумма – 112,1 МВт;

Волынь – 111,2 МВт;

Ивано-Франковская область – 97,6 МВт;

Черкасщина – 96,4 МВт;

Ровенщина – 94,3 МВт;

Днепропетровщина – 93 МВт;

Харьковщина – 92,1 МВт;

Винничина – 85,6 МВт;

Закарпатье – 68,5 МВт;

Львовщина – 68,3 МВт;

Одесщина – 55,9 МВт;

Николаевщина – 46,8 МВт;

Черниговщина – 46,4 МВт;

Киев – 41,1 МВт;

Житомирщина – 40,4 МВт;

Хмельницкая область – 34,9 МВт;

Тернопольщина – 30,7 МВт;

Запорожская область – 19,8 МВт;

Полтавщина – 12,3 МВт;

Черновицкая область – 5,3 МВт;

Кировоградщина – 4,4 МВт;

Донетчина – 1,5 МВт.

Развитие распределенной генерации в регионах Украины. Инфографика: Минэнерго.



Изменения в процедурах

Правительство упростило условия реализации энергетических проектов для ускорения темпов строительства. Теперь:



не нужно получать градостроительные условия, отчет экспертизы проектной документации и оценку влияния на окружающую среду;

объекты не требуют использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства и схем теплоснабжения;

разрешено производить монтажные работы параллельно с разработкой проекта, а запуск в эксплуатацию возможен без сертификата о принятии;

использование участков нуждается только в согласовании с собственником, областной военной администрацией и местным самоуправлением;

сокращены сроки выдачи согласований и перечень необходимых документов;

автономные источники энергии хоть какой мощности инсталлируются по единым правилам.

Финансовая поддержка бизнеса

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" расширена на проекты энергетики. Предприятия могут привлекать средства для приобретения газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Это направлено на переход общин от централизованного энергоснабжения к локальным источникам энергии.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2026 суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт с начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.