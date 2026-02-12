- Категория
У Украины растет распределенная генерация: какие регионы в лидерах
Украина увеличивает количество газотурбинных и газопоршневых установок для обеспечения критической инфраструктуры автономным питанием. В настоящее время лидером по установленной мощности Киевская область (145 МВт).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Мощность оборудования по регионам
Для обеспечения потребностей общин, критической инфраструктуры и промышленности в регионах установлено:
- Киевская область – 145 МВт;
- Сумма – 112,1 МВт;
- Волынь – 111,2 МВт;
- Ивано-Франковская область – 97,6 МВт;
- Черкасщина – 96,4 МВт;
- Ровенщина – 94,3 МВт;
- Днепропетровщина – 93 МВт;
- Харьковщина – 92,1 МВт;
- Винничина – 85,6 МВт;
- Закарпатье – 68,5 МВт;
- Львовщина – 68,3 МВт;
- Одесщина – 55,9 МВт;
- Николаевщина – 46,8 МВт;
- Черниговщина – 46,4 МВт;
- Киев – 41,1 МВт;
- Житомирщина – 40,4 МВт;
- Хмельницкая область – 34,9 МВт;
- Тернопольщина – 30,7 МВт;
- Запорожская область – 19,8 МВт;
- Полтавщина – 12,3 МВт;
- Черновицкая область – 5,3 МВт;
- Кировоградщина – 4,4 МВт;
- Донетчина – 1,5 МВт.
Изменения в процедурах
Правительство упростило условия реализации энергетических проектов для ускорения темпов строительства. Теперь:
- не нужно получать градостроительные условия, отчет экспертизы проектной документации и оценку влияния на окружающую среду;
- объекты не требуют использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства и схем теплоснабжения;
- разрешено производить монтажные работы параллельно с разработкой проекта, а запуск в эксплуатацию возможен без сертификата о принятии;
- использование участков нуждается только в согласовании с собственником, областной военной администрацией и местным самоуправлением;
- сокращены сроки выдачи согласований и перечень необходимых документов;
- автономные источники энергии хоть какой мощности инсталлируются по единым правилам.
Финансовая поддержка бизнеса
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" расширена на проекты энергетики. Предприятия могут привлекать средства для приобретения газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Это направлено на переход общин от централизованного энергоснабжения к локальным источникам энергии.
Напомним, по состоянию на начало февраля 2026 суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт с начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.