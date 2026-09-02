Экспорт украинской электроэнергии вырос на 64% и превысил импорт вдвое: какие страны покупают

В августе 2026 года Украина экспортировала 382,1 тыс. МВтч электроэнергии, что на 64,4% больше, чем в июле. Импорт вырос на 5% — до 184 тыс. МВтч.

Как пишет Dilo , об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Таким образом Украина второй месяц подряд осталась нетто-экспортером. Чистый экспорт составил около 198,2 тыс. МВтч.

Куда экспортировали электроэнергию

Больше электроэнергии в августе Украина поставила в:

Венгрию - 173 тыс. МВт·ч, на 55% больше, чем в июле;

Молдову - 113,4 тыс. МВт·ч, на 65% больше;

Румынию - 71,4 тыс. МВт·ч, на 85% больше;

Словакию - 21,4 тыс. МВт·ч, на 81% больше;

Польшу – почти 3 тыс. МВтч, на 83% больше.

Откуда импортировали

Больше всего электроэнергии Украина импортировала из Венгрии — 74,6 тыс. МВтч, на 8% больше июля.

Импорт из Польши вырос на 46% - до 26,9 тыс. МВт·ч. Поставки из Словакии сократились на 10% - до 40,6 тыс. МВтч. Импорт из Молдовы оставался незначительным.

В то же время, в годовом измерении торговля сократилась: по сравнению с августом 2025 года импорт уменьшился примерно на 30%, экспорт — на 15% .

Напомним, в июле 2026 Украина существенно нарастила экспорт электроэнергии и одновременно сократила объемы ее импорта. По итогам месяца внешние поставки электроэнергии выросли на 48% по сравнению с июнем - до 232,5 тыс. МВт·ч.