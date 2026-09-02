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Експорт української електроенергії зріс на 64% і перевищив імпорт удвічі: які країни купують

електромережі
Експорт української електроенергії зріс на 64% / Фото: НКРЕКП

У серпні 2026 року Україна експортувала 382,1 тис. МВт·год електроенергії, що на 64,4% більше, ніж у липні. Імпорт зріс на 5% — до 184 тис. МВт·год.

Як пише Dilo, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Таким чином, Україна другий місяць поспіль залишилася нетто-експортером. Чистий експорт становив близько 198,2 тис. МВт·год.

Куди експортували електроенергію

Найбільше електроенергії у серпні Україна поставила до:

  • Угорщини — 173 тис. МВт·год, на 55% більше, ніж у липні; 
  • Молдови — 113,4 тис. МВт·год, на 65% більше;  
  • Румунії — 71,4 тис. МВт·год, на 85% більше; 
  • Словаччини — 21,4 тис. МВт·год, на 81% більше; 
  • Польщі — майже 3 тис. МВт·год, на 83% більше.

Звідки імпортували

Найбільше електроенергії Україна імпортувала з Угорщини — 74,6 тис. МВт·год, на 8% більше за липень.

Імпорт із Польщі зріс на 46% — до 26,9 тис. МВт·год. Поставки зі Словаччини скоротилися на 10% — до 40,6 тис. МВт·год. Імпорт із Молдови залишався незначним.

Водночас у річному вимірі торгівля скоротилася: порівняно із серпнем 2025 року імпорт зменшився приблизно на 30%, експорт — на 15%.

Нагадаємо, у липні 2026 року Україна суттєво наростила експорт електроенергії та одночасно скоротила обсяги її імпорту. За підсумками місяця зовнішні поставки електроенергії зросли на 48% порівняно з червнем — до 232,5 тис. МВт·год.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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