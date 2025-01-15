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Направлення на ВЛК стануть доступні в Резерв+ вже у січні - Міноборони
У січні 2025 року військовозобов'язані зможуть отримати електронні направлення на проходження ВЛК через застосунок "Резерв+".
Про це інформує міністр Міноборони України Рустем Умеров.
Зазначається, що Міністерство оборони розпочало системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у ЗСУ.
Першим кроком стало створення нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.
"Наша мета – створити сучасну та прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного", - зазначив Умеров.
Умеров повідомив, що Україна продовжує працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців.
З 1 січня ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам, підсумував Умеров.
Раніше ми писали, що у мобільному застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" став доступним новий сервіс — повторне уточнення персональних даних.
Додамо, раніше Міноборони заявило, що хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Зокрема, планується реалізація онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК.