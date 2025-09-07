В приложении "Резерв+" можно оплатить штрафы за девять правонарушений: алгоритм действий

С начала июля в приложении "Резерв+" доступна функция уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. На сегодняшний день этот сервис позволяет погасить штрафы за девять видов правонарушений. Министерство обороны Украины предоставило разъяснения о работе сервиса и ответило на часто задаваемые вопросы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За какие нарушения можно оплатить?

Теперь в приложении можно оплатить штраф, если вы:

не прибыли по повестке в ТЦК и СП;

не стали на военный учет, когда исполнилось 25 лет;

не стали на военный учет по новому адресу;

не стали на военный учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стали на военный учет по месту нахождения как ВПЛ;

не состояли на военном учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставили имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошли или отказались от прохождения ВЛК.

Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

Как уплатить штраф?

Алгоритм уплаты штрафа следующий:

Загрузите приложение Резерв+ в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android). Авторизируйтесь в приложении, перейдите в раздел "Штрафы онлайн" и подайте заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК и СП должны рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней.

После успешной оплаты предупредительная красная метка в приложении исчезает. Чтобы обновить статус, перезагрузите военный документ в "Резерв+". Весь процесс обычно занимает около 4 дней.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Считается ли повестка врученной?

Повестка считается врученной, если она доставлена заказным письмом или вручена лично работниками ТЦК и СП. Соответствующая отметка о вручении вносится в реестр. Даже если человек не появился вовремя, обязанность прибыть в ТЦК и СП сохраняется.

Что делать, если у "Резерв+" есть нарушения из-за неявки, но повестка не была получена?

Необходимо иметь доказательства, что повестка не поступала (например, справка с почты). С этими документами следует обратиться в ТЦК и СП, чтобы нарушение было снято. Отсутствие знания о поступлении повестки, которая была доставлена должным образом, не освобождает от ответственности.

Исчезнет ли красная отметка после уплаты штрафа?

Так, в приложении "Резерв+" отметка о нарушениях и красная метка исчезнут. Однако если штраф не уплачен, они будут оставаться видимыми.

Перестанут ли приходить повестки после уплаты штрафа?

Уплата штрафа закрывает одно конкретное нарушение, но не освобождает от обязанности выполнять требования военного учета. Поэтому повестки могут поступать и дальше.

Что будет, если игнорировать мобилизационное предписание?

Игнорирование мобилизационного распоряжения (боевой повестки) является уклонением от призыва во время мобилизации. Это предусматривает уголовную ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая карается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Что делать, если данные об учете не отображаются в "Резерв+"?

Если вы встали на учет, но данные не обновились в приложении, скорее всего, это связано с задержкой внесения информации в реестр операторами ТЦК и СП. Советуем обратиться в ТЦК и СП для уточнения и исправления данных.

Будет ли наложен штраф за отказ от прохождения ВЛК?

Прохождение ВЛК является обязанностью. Отказ может вызвать штраф за нарушение правил военного учета. При осмотре человек может предоставить медицинские документы. Врачи также имеют доступ к данным в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Что будет, если не встать на военный учет после 25 лет?

Это нарушение правил военного учета, за которое может быть наложен штраф. Кроме того, отсутствие военно-учетного документа создает трудности в повседневной жизни, в частности, при оформлении паспорта, трудоустройстве или выезде за границу.

Что будет, если подать заявление на уплату штрафа, но не оплатить его?

Если проигнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело передается Государственной исполнительной службе. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества и внесению в Единый реестр должников.

Передадут ли мое дело в исполнительную службу, если у меня есть красная отметка, но не подавал заявление на оплату?

Нет. Однако в таком случае Национальная полиция при проверке документов может принудительно доставить вас в ТЦК и СП для составления протокола.

Можно ли уплатить штраф не через "Резерв+"?

Да. Вы можете обратиться в ТЦК и СП, написать заявление и оформить уплату штрафа там. Сервис в "Резерв+" доброволен.

Я заплатил штраф в ТЦК и СП, но в "Резерв+" нарушение все еще отражается. Что делать?

Такая ситуация возможна, если оператор ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр. Вам не нужно оплачивать штраф повторно, если у вас есть квитанция об уплате.

