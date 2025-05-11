"Уклонистов" могут оставить без имущества: Минюст разъяснил нюансы процедуры ареста

"Уклонистов", не уплативших штраф за нарушение мобилизационных правил, оставят без жилья и денег, а автомобиль отдадут на ВСУ.

Нарушители мобилизационного законодательства могут лишить средств и жилья, если они не уплатят штрафы. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на Минюст Украины.

По данным издания, в Полтавской области по состоянию на 1 мая ТЦК и СП составили полторы тысячи постановлений на блокирование счетов жителей области из-за нарушения мобилизационных правил.

В ведомстве пояснили, что если блокировка происходит в пределах исполнительного производства после вынесения постановления об админправонарушении – если штраф не был уплачен в установленный срок.

По ст. 307 КУоАП, штраф необходимо уплатить в течение 15 дней с момента вручения постановления.

В случае неуплаты постановление передается в исполнительную службу, которая блокирует счета правонарушителя: взимает двойную сумму штрафа; дополнительно начисляет расходы на учет правонарушений, определенные КМУ.

Взыскание производится в первую очередь в гривне и иностранной валюте, в том числе средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. В случае их отсутствия, взыскание производится на другое имущество, кроме такого на которое нельзя наложить арест.

Сумма ареста определяется по исполнительному документу, с учетом исполнительного сбора, расходов производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, атакже вознаграждения частного исполнителя.

На какое имущество уклониста могут наложить арест

Арест может подлежать любому имуществу, принадлежащему человеку на праве частной собственности. В частности, автомобиль, жилье или земельный участок, счета в банке, а также бытовые вещи.

"Как это случается с другими должниками, обычно поначалу ограничивают в праве пользование транспортным средством или блокируют счета. В общем порядке накладывать арест можно на любое движимое, так и недвижимое имущество, а также денежные средства", – пояснил ранее Delo.ua адвокат Станислав Стадницкий.

По его словам, если квартира записана на жену или других родственников, арест налагается только на долю, которая принадлежит должнику.

Если сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, взыскание на единое жилье и земельный участок не осуществляется.

Также в Минюсте добавили, что арестованное имущество могут изымать для нужд Вооруженных сил. Это касается как автомобилей, так и жилья. В соответствии с положениями п.14 конфискованное имущество, в том числе транспортные средства могут быть безвозмездно переданы, в частности, военным формированием, если они не реализованы в установленном законом порядке.

Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено законом "О правовом режиме военного положения" об изъятии имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд ВСУ.

Какое имущество не подлежит аресту

В то же время, согласно постановлению Кабмина от 11.07.2002 №985, арест не налагается на имущество:

предметы удовлетворения ежедневных потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);

лекарства, очки и другие изделия медицинского назначения;

мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления – в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, необходимое для приготовления и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

Delo.ua писало ранее о том, что государство будет ограничивать админуслуги для уклоняющихся от мобилизации.