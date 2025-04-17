Что делать, если заблокировали банковский счет: разъяснение Минюста

В условиях полномасштабной войны доступ к собственным средствам критически важен для каждого гражданина. Однако иногда возникают ситуации, когда банковские счета могут быть заблокированы, что становится серьезным вызовом в повседневной жизни. Подобные обстоятельства могут вызвать панику: доступа к деньгам нет, а разобраться, что делать, если заблокировали банковский счет – задача не из легких.

Министерство юстиции Украины предоставило разъяснение, как действовать в случае ареста счетов, какие права имеет должник и как вернуть доступ к средствам — особенно если речь идет о зарплате, пенсии, социальных выплатах или других поступлениях.

Какие банковские счета могут быть заблокированы?

Арест может быть наложен на все средства, находящиеся на счетах физического лица независимо от их назначения. Основанием для этого есть решение государственного или частного исполнителя.

Однако действующее законодательство предусматривает исключения и механизмы, позволяющие частично восстановить доступ к средствам или снять арест с отдельных счетов.

Как снять арест с текущего банковского счета во время военного положения

По закону должник имеет право пользоваться средствами с текущего счета в пределах 16 000 гривен в месяц (это эквивалент двух минимальных зарплат в 2025 году).

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо:

подать исполнителю заявление об определении текущего счета для расходных операций ;

указать в заявлении номер счета и название банка, в котором он открыт.

Исполнитель в течение двух рабочих дней должен принять постановление и безотлагательно отправить его в банк.

Какие банковские счета защищены от ареста: зарплата, социальные выплаты, пособия

Закон запрещает наложение ареста на средства, поступающие на банковские счета целевого назначения, в частности:

выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;

компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

материальную помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице;

пособие по беременности и родам;

единовременную помощь в связи с рождением ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь людям, занятым уходом троих и более детей младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другую пособие на детей;

помощь в лечении;

помощь на погребение;

ежемесячное пособие в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

В то же время банки обычно открывают для их зачисления стандартный текущий банковский счет, поскольку могут не иметь технической возможности для создания отдельного счета.

Как снять арест с социального счета или зарплатной карты

При блокировании банковского счета, на который поступают социальные или целевые выплаты, требуется:

подать исполнителю заявление о снятии ареста со счета ; предоставить документы, подтверждающие специальный статус счета; справку из банка о реквизитах счета; справку от работодателя, Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего выплаты.

Другие основания для снятия ареста с банковского счета

Арест может быть снят при следующих обстоятельствах:

завершение исполнительного производства;

возврат исполнительного документа в суд;

отмена мер обеспечения иска;

полная уплата задолженности;

установление факта, что исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.

Вывод: как действовать, если банковский счет арестован

Министерство юстиции напоминает: даже в сложные времена государство гарантирует защиту прав граждан. Если ваш счет был заблокирован – не стоит паниковать. Важно:

знать свои права;

обратиться к исполнителю с соответствующими заявлениями;

собрать необходимые документы;

действовать в соответствии с законом.

Таким образом, даже в ситуации блокирования банковского счета можно найти законные пути решения проблемы и вернуть доступ к средствам, необходимым для жизни.

Отметим, что в Украине уже почти год действуют ужесточенные правила мобилизации, предусматривающие значительные штрафы для граждан, не обновивших свои учетные данные или не явившихся по повестке. По состоянию на конец марта 2025 из-за неуплаты штрафов были заблокированы банковские счета в 26 тысяч человек.

Добавим, с начала 2025 уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы от ТЦК — почти столько же, как за весь 2023 год. Наиболее активно штрафуют в этом году на Днепропетровщине.

Также в Украине был зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета.