Що робити, якщо заблокували банківський рахунок: роз’яснення Мін’юсту

В умовах повномасштабної війни доступ до власних коштів є критично важливим для кожного громадянина. Однак іноді виникають ситуації, коли банківські рахунки можуть бути заблоковані, що стає серйозним викликом у повсякденному житті. Подібні обставини можуть викликати паніку: доступу до грошей немає, а розібратися, що робити, якщо заблокували банківський рахунок — завдання не з легких.

Міністерство юстиції України надало роз’яснення, як діяти у разі арешту рахунків, які права має боржник та як повернути доступ до коштів — особливо якщо йдеться про зарплату, пенсію, соціальні виплати або інші надходження.

Які банківські рахунки можуть бути заблоковані?

Арешт може бути накладений на всі кошти, що перебувають на рахунках фізичної особи — незалежно від їх призначення. Підставою для цього є рішення державного або приватного виконавця.

Проте чинне законодавство передбачає винятки та механізми, які дозволяють частково відновити доступ до коштів або зняти арешт із окремих рахунків.

Як зняти арешт із поточного банківського рахунку під час воєнного стану

За законом, боржник має право користуватись коштами з поточного рахунку в межах 16 000 гривень на місяць (це еквівалент двох мінімальних зарплат у 2025 році).

Щоб скористатися цим правом, необхідно:

подати виконавцю заяву про визначення поточного рахунку для видаткових операцій ;

вказати в заяві номер рахунку та назву банку, у якому його відкрито.

Виконавець протягом двох робочих днів має ухвалити постанову та невідкладно надіслати її до банку.

Які банківські рахунки захищені від арешту: зарплата, соціальні виплати, допомоги

Закон забороняє накладення арешту на кошти, що надходять на банківські рахунки цільового призначення, зокрема:

вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;

компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;

матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;

допомогу при усиновленні дитини;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу людям, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей;

допомогу на лікування;

допомогу на поховання;

щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Водночас, банки зазвичай відкривають для їх зарахування стандартний поточний банківський рахунок, оскільки можуть не мати технічної можливості для створення окремого рахунку.

Як зняти арешт із соціального рахунку або зарплатної картки

У разі блокування банківського рахунку, на який надходять соціальні чи цільові виплати, потрібно:

Подати виконавцю заяву про зняття арешту з рахунку ; Надати документи, що підтверджують спеціальний статус рахунку; довідку з банку про реквізити рахунку; довідку від роботодавця, Пенсійного фонду або іншого органу, який здійснює виплати.

Інші підстави для зняття арешту з банківського рахунку

Арешт може бути знятий за таких обставин:

завершення виконавчого провадження;

повернення виконавчого документа до суду;

скасування заходів забезпечення позову;

повна сплата заборгованості;

встановлення факту, що виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов’язання підлягають припиненню.

Висновок: як діяти, якщо банківський рахунок арештовано

Міністерство юстиції нагадує: навіть у складні часи держава гарантує захист прав громадян. Якщо ваш рахунок було заблоковано — не варто панікувати. Важливо:

знати свої права;

звернутися до виконавця з відповідними заявами;

зібрати необхідні документи;

діяти відповідно до закону.

Таким чином, навіть у ситуації блокування банківського рахунку можна знайти законні шляхи вирішення проблеми та повернути доступ до коштів, необхідних для життя.

Зазначимо, що в Україні вже майже рік діють посилені правила мобілізації, які передбачають значні штрафи для громадян, які не оновили свої облікові дані або не з’явилися за повісткою. Станом на кінець березня 2025 року через несплату штрафів були заблоковані банківські рахунки у 26 тисяч осіб.

Додамо, від початку 2025 року вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи від ТЦК — майже стільки ж, як за весь 2023 рік. Найбільш активно цьогоріч штрафують на Дніпропетровщині.

Також в Україні був зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.