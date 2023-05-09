В Украине арестуют более миллиона банковских счетов. Кого коснется и за что именно

С 9 мая в Украине возвращаются аресты банковских счетов должников, поскольку вступает в силу соответствующий закон ( №3048-IX ).

Отметим, что ранее во время действия военного положения в Украине аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн были приостановлены. Теперь это временное послабление отменяется.

Среди первых, кто сообщил о возвращении арестов счетов должников, был основатель monobank Олег Гороховский.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется 436 тыс. наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки его будут выполнять", - отметил он.

В разговоре с нами пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, ориентируясь на клиентскую базу, которая более чем втрое больше, чем у monobank, не исключил, что в "Привате" таких должников будет более 500 тыс. Иными словами, только по этим двум банкам количество арестованных счетов должников точно превзойдет миллион.

"Банки только выполняют поручения, предоставленные государственным или частным исполнителем. Банки никак не могли и не могут влиять на процесс. Государство давно работало над его ускорением. Но мы должны понимать, что более 90% таких арестов касаются небольших сумм. Прежде всего, штрафов по ПДД ", – говорит Серга.

В государственном Ощадбанке данные о количестве таких клиентов нам пока не предоставили.

Арест счетов касается как старых, так и новых долгов. Последних стало, правда, меньше по объективным причинам: на ряде территорий с началом войны были отменены штрафы, пеня за долги по "коммуналке", в некоторых регионах не работали системы автоматической фиксации нарушений ПДД, люди, имея заботы, меньше судились из-за убытков тому подобное.

Алименты здесь ни при чем. Кому в первую очередь арестуют счета

В комментарии delo.ua частный исполнитель Андрей Авторгов обращает внимание, что предварительная льгота должникам по алиментам не применялась. Алименты относятся к периодическим платежам с другим порядком взыскания. Речь шла о льготах по долгам ЖЭКа, банка, компенсации за поврежденное имущество (жилье, авто), штрафы за те же ПДД и т.д.

Еще в начале марта прошлого года Кабмин принял постановление, а Верховная Рада приняла закон, ослабивший меры принудительного исполнения из-за вызванных войной затруднений граждан. Народные избранники, как уже упоминалось, решили "снять" аресты исполнительной службы физлицам на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения.

Вместе с тем, юрлицам-должникам разрешили осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест, исключительно для выплаты зарплаты в размере не более пяти минимальных размеров зарплаты в месяц на одного работника такого юрлица.

"Обратите внимание, что о снятии ареста речь не шла. Здесь другое. То есть арест вроде бы и есть, но при этом средствами можно было пользоваться. Но впоследствии законодатель решил изменить подход к вопросу, поскольку в средствах нуждаются не только должники, но и те, кому задолжали ", – говорит Андрей Авторгов.

Добавим, что здесь следует понимать разницу между арестом счетов и списанием средств. Платежное требование на списание – акт одноразового действия, не ожидающий средств клиента. Если деньги арестованы, они уже никуда не денутся: банк сообщает исполнителю, что, например, арестовал 50 тыс. грн клиента, а исполнитель уже после этого выставляет платежку и средства списываются.

Пользоваться можно будет только двумя "минималками"

Теперь же клиенты банков с арестами могут пользоваться ежемесячно суммой до двух минимальных зарплат (по состоянию на 9 мая – 13,4 тыс. грн), а оставшийся долг спишут в пользу кредитора.

Для этого исполнитель производства должен передать банку постановление на снятие ареста на сумму двух "минималок" по одному из счетов клиента. Как объясняет Андрей Авторгов, для решения этого вопроса клиент должен обратиться к исполнителю самостоятельно.

"До сих пор действовал запрет на взыскание с зарплат, пенсий и стипендий. Этим законом разблокируется возможность обращения на взыскание зарплаты, но не пенсий со стипендиями до конца военного положения", – объясняет изменения эксперт.

Если должник, воспользовавшись ситуацией, обнулил счет, исполнитель будет искать другое имущество для взыскания. Если должник этого сделать не успел, то денежные средства на счете арестуются и взыщутся в пользу кредитора.

"Конечно, мало кто хочет платить по долгам, уклоняясь от исполнения судебных решений. Но в правовом государстве это неприемлемо", – добавляет эксперт.