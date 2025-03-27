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Послуги в реєстрі "Оберіг" будуть тимчасово недоступні: коли не працюватиме сервіс
27 березня 2025 року в електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів “Оберіг” заплановані технічні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони.
Як зазначається, у зв'язку з цим, з 22:00 до 00:00, не можна буде скористатися функціями отримання відстрочки або оновлення документів у застосунку "Резерв+"
Користувачам радять заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок.
Також в оборонному відомстві додали, що після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі.
Про "Оберіг"
Єдиний електронний реєстр "Оберіг" модернізували за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.
Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом.
Нагадаємо, у "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.