Послуги в реєстрі "Оберіг" будуть тимчасово недоступні: коли не працюватиме сервіс

27 березня 2025 року в електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів “Оберіг” заплановані технічні роботи.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони.

Як зазначається, у зв'язку з цим, з 22:00 до 00:00, не можна буде скористатися функціями отримання відстрочки або оновлення документів у застосунку "Резерв+"

Користувачам радять заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок.

Також в оборонному відомстві додали, що після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі.

Про "Оберіг"

Єдиний електронний реєстр "Оберіг" модернізували за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.

Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом.

Нагадаємо, у "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.