Услуги в реестре "Оберіг" будут временно недоступны: когда не будет работать сервис

27 марта 2025 в электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов “Оберіг” запланированы технические работы.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается, в связи с этим, с 22:00 до 00:00, нельзя будет воспользоваться функциями получения отсрочки или обновления документов в приложении "Резерв+"

Пользователям советуют заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок.

Также в оборонном ведомстве добавили, что после технических работ все будет работать в штатном режиме.

О реестре "Оберіг"

Единый электронный реестр "Оберіг" модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, внедряемого эстонской Академией электронного управления.

Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.

Напомним, у "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.