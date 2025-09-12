Технические работы в "Дії": какое время не будут работать "єВідновлення" и "Резерв+"

"єВідновлення" и "Резерв+" в приложении "Дія" временно не будут работать. Это связано с техническими работами в государственных реестрах Министерства юстиции и реестре "Оберіг", которые будет проводить государственное предприятие "НАИС".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны и сообщения Министерства развития общин и территорий Украины.

Сроки отключений:

"Резерв+". Технические работы в реестре "Оберіг" запланированы на 13 сентября с 00:00 до 06:00. В настоящее время в приложении нельзя будет обновить документы или получить услуги;

Технические работы в реестре "Оберіг" запланированы на 13 сентября с 00:00 до 06:00. В настоящее время в приложении нельзя будет обновить документы или получить услуги; "єВідновлення". Услуга будет недоступна с 20.00 13 сентября до 08.00 15 сентября 2025 года. Причина – техническое обслуживание реестров, данные которых необходимы для проверки права собственности.

Чтобы получить доступ к электронному военно-учетному документу даже во время технических работ, и в оборонном ведомстве рекомендуют заранее загрузить его PDF-версию. Для этого в приложении "Резерв+" нужно нажать три точки на главном экране и выбрать "Загрузить PDF".

Напомним, в марте в электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" также проводились технические работы. Тогда два часа нельзя будет воспользоваться функциями получения отсрочки или обновления документов в приложении "Резерв+"