Закупки дронов для армии выросли вдвое: за полгода заключены контракты на 333,6 млрд грн

Агентство Оборонных Закупок (ДОТ) по заданию Министерства обороны Украины законтрактовало беспилотные летательные аппараты на сумму 333,6 млрд грн в течение первого полугодия 2026 года. Этот объем вдвое превышает показатель за аналогичный период в прошлом году. Больше всех типов БпЛА законтрактовано FPV-дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Закупки осуществлялись через разные инструменты, в частности через государственный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. В этой системе боевые подразделения самостоятельно выбирают необходимые средства на бюджетные средства. Организационную часть, заключение контрактов, оплату и контроль логистики обеспечивает агентство. Средний срок доставки средств по наличию через маркетплейс составляет 9 дней.

В марте Минобороны внедрило новый подход к прямым закупкам беспилотных систем. Потребность формируется на основе боевых данных из цифровых систем " еБаллов ", DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.

На основе этих сведений формируется рейтинг эффективности техники. Далее Генштаб ВСУ по запросу подразделений составляет перечень средств с определением количества и номенклатуры, после чего агентство проводит контрактирование. Для части систем производятся закрытые конкурентные торги. Такой подход ранее был применен при закупке 155-мм боеприпасов, где экономия составила более 16%.

Кроме того, разработан механизм корректировки стоимости контрактов на оптоволоконные дроны при росте мировых цен на оптическое волокно. Также запущен первый этап проекта "Базовый уровень " для минимально гарантированного ежемесячного обеспечения подразделений средствами БпЛА.

На первом этапе в проект войдут воинские части, ведущие активные боевые действия и удерживающие полосу обороны. Проект предусматривает поставку следующих типов техники: FPV -дроны на радиосвязи и оптоволокне; бомберы; крылья-разведчики; легкие медлстрайки.

Напомним, более 400 боевых подразделений Сил обороны Украины воспользовались обновленной программой "еБаллы", интегрированной с маркетплейсом Brave1 Market. Менее чем через год они заказали техники на сумму более 33 млрд гривен.