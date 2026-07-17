Закупівлі дронів для армії зросли вдвічі: за пів року укладено контрактів на 333,6 млрд грн

Агенція Оборонних Закупівель (ДОТ) за завданням Міністерства оборони України законтрактувала безпілотні літальні апарати на суму 333,6 млрд грн упродовж першого півріччя 2026 року. Цей обсяг удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Найбільше серед усіх типів БпЛА законтрактовано FPV-дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Закупівлі здійснювалися через різні інструменти, зокрема через державний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. У цій системі бойові підрозділи самостійно обирають необхідні засоби за бюджетні кошти. Організаційну частину, укладання контрактів, оплату та контроль логістики забезпечує агенція. Середній термін доставки засобів із наявності через маркетплейс становить 9 днів.

У березні Міноборони впровадило новий підхід до прямих закупівель безпілотних систем. Потреба формується на основі бойових даних із цифрових систем "єБалів"; DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

На основі цих відомостей формується рейтинг ефективності техніки. Далі Генштаб ЗСУ за запитом підрозділів складає перелік засобів із визначенням кількості та номенклатури, після чого агенція проводить контрактування. Для частини систем проводяться закриті конкурентні торги. Такий підхід раніше застосували під час закупівлі 155-мм боєприпасів, де економія склала понад 16%.

Крім того, розроблено механізм коригування вартості контрактів на оптоволоконні дрони під час зростання світових цін на оптичне волокно. Також запущено перший етап проєкту "Базовий рівень" для мінімально гарантованого щомісячного забезпечення підрозділів засобами БпЛА.

На першому етапі до проєкту увійдуть військові частини, які ведуть активні бойові дії та утримують смугу оборони. Проєкт передбачає постачання таких типів техніки: FPV-дрони на радіозв’язку та оптоволокні; "мавіки"; бомбери; крила-розвідники; легкі мідлстрайки.

Нагадаємо, понад 400 бойових підрозділів Сил оборони України скористалися оновленою програмою "єБали", інтегрованою з маркетплейсом Brave1 Market. Менш ніж за рік вони замовили техніки на суму понад 33 млрд гривень.