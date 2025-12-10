Недвижимость в 2025 году: рынок менее уязвим, жилье в прифронтовых городах дорожает, квартиры покупают быстрее

Несмотря на войну и нестабильность, 2025 год стал для рынка жилья Украины годом восстановления. Цены на квартиры на первичном и вторичном рынках выросли, спрос вырос, а государственные программы ипотеки и восстановления стали катализаторами жилищной активности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ЛУН по итогам года на рынке недвижимости.

Что показал 2025 год

Согласно итогам ЛУН рынок недвижимости в Украине адаптировался к реалиям военного положения и более умеренно реагирует на обстрелы и блекауты.

При этом отрасль демонстрирует стабильное оживление: растут цены, активизируется спрос, восстанавливается динамика продаж.

Во многих регионах, в том числе вблизи зоны боевых действий, таких как Харьков, Сумы, Одесса, вторичное жилье перестало дешеветь, а арендные ставки начали расти. Ранее эти регионы демонстрировали обратную тенденцию.

В Одессе, например, стоимость аренды однокомнатных квартир повысилась вдвое (с 7 тыс. грн. до 13 тыс. грн.), а в течение года показала рост на 18%.

Первичный рынок: активное строительство и рост цен

По данным ЛУН, в первом полугодии 2025-го начато строительство около 48,9 тыс. квартир и частных домов - на 35% больше, чем годом ранее.

Большая активность в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Средняя стоимость квадратного метра новостроек выросла практически во всех городах. Самый быстрый рост – в Одессе (+19%) и Хмельницком (+14%).

Лидерство относительно самого дорогого жилья среди новостроек удерживают: первое место — за Львовом, второе — за столицей, третье — за Одессой. Основные факторы, которые подтолкнули удорожание: удорожание стройматериалов, дефицит рабочей силы, рост зарплат в строительстве, а также расходы на безопасность и энергонезависимость.

Вторичное жилье и перезапуск рынка

В 2025 году вторичка показала рост цен почти по всей стране. Больше всего — 2-комнатные квартиры, что может свидетельствовать об интеграции внутренне перемещенных лиц в новые общины.

В отдельных городах рост 1-комнатных квартир за год достиг 18-21% (как в Тернополе, Одессе, Ровно). Интересно, что хотя цены выросли, жилье кое-где стало более доступным: в нескольких крупных городах для покупки 1-комнатной хватает теперь меньше лет средней зарплаты, чем в прошлом.

По словам специалистов, рост цен не сдерживает покупателей, наоборот, жилье продается быстрее: во многих городах срок экспозиции квартир сократился до 45–50 дней.

Роль государственных программ

Стабильность рынка в 2025 значительно поддерживают государственные инициативы. В частности, программа льготной ипотеки "єОселя".

С начала запуска выдано более 21 тыс. кредитов на сумму более 31 млрд. грн. В 2025 году 4,3 тыс. кредитов оформлены именно на новое или еще не построенное жилье, что составляет большую часть от общего количества.

Кроме того, на вторичном рынке почти 2,6 тыс. квартир приобретено из-за "єОселя". Не менее важной стала программа восстановления жилья для ВПЛ - "єВідновлення", через которую более 28 тыс. семей получили сертификаты на жилье, а почти 19 тыс. уже приобрели новое.

Напомним, согласно опросу, украинцы в основном предпочитают именно вторичное жилье из- за возможности быстрого заселения и отсутствия дополнительных затрат на ремонт.