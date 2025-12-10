Нерухомість у 2025 році: ринок менш вразливий, житло в прифронтових містах дорожчає, квартири купують швидше

Попри війну та нестабільність, 2025-й став для ринку житла України роком відновлення. Ціни на квартири на первинному та вторинному ринках зросли, попит зріс, а державні програми іпотеки та відновлення стали каталізаторами житлової активності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт ЛУН за підсумками року на ринку нерухомості.

Що показав 2025 рік

Згідно з підсумками ЛУН, ринок нерухомості в Україні адаптувався до реалій воєнного стану і більш помірно реагує на обстріли та блекаути.

При цьому галузь демонструє стабільне пожвавлення: зростають ціни, активізується попит, відновлюється динаміка продажів.

У багатьох регіонах, зокрема тих, що поблизу зони бойових дій, — як-от Харків, Суми, Одеса — вторинне житло перестало дешевшати, а орендні ставки почали зростати. Раніше ці регіони демонстрували зворотню тенденцію.

В Одесі, наприклад, вартість оренди однокімнатних квартир підвищилась вдвічі (з 7 тис. грн до 13 тис. грн), а протягом року показала зростання на 18%.

Первинний ринок: активне будівництво та зростання цін

За даними ЛУН, у першому півріччі 2025-го розпочато будівництво близько 48,9 тис. квартир і приватних будинків — на 35 % більше, ніж роком раніше.

Найбільша активність у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.Середня ціна квадратного метра новобудов зросла майже у всіх містах. Найшвидше зростання — в Одесі (+19 %) та Хмельницькому (+14 %).

Перевагу щодо найдорожчого житла серед новобудов утримують: перше місце — за Львовом, друге — за столицею, третє — за Одесою.Основні фактори, які підштовхнули здорожчання: подорожчання будматеріалів, дефіцит робочої сили, зростання зарплат у будівництві, а також витрати на безпеку й енергонезалежність.

Вторинне житло і перезапуск ринку

У 2025-му вторинка показала зростання цін майже по всій країні. Найбільше — 2-кімнатні квартири, що може свідчити про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у нові громади.

В окремих містах зростання 1-кімнатних квартир за рік сягнуло 18–21 % (як у Тернополі, Одесі, Рівному). Цікаво, що хоча ціни зросли, житло де-не-де стало більш доступним: у кількох великих містах для купівлі 1-кімнатної вистачає тепер менше років середньої зарплати, ніж торік.

За словами фахівців, зростання цін не стримує покупців — навпаки, житло продається швидше: у багатьох містах термін експозиції квартир скоротився до 45–50 днів.

Роль державних програм

Стабільність ринку в 2025-му значно підтримують державні ініціативи. Зокрема, програма пільгової іпотеки "єОселя".

Від початку запуску видано понад 21 тис. кредитів на суму понад 31 млрд грн. У 2025 році — 4,3 тис. кредитів оформлені саме на нове або ще не збудоване житло, що складає більшу частину від загальної кількості.

Крім того, на вторинному ринку майже 2,6 тис. квартир придбано через "єОселя". Не менш важливою стала програма відновлення житла для ВПО — "єВідновлення", через яку понад 28 тис. сімей отримали сертифікати на житло, а майже 19 тис. вже придбали нове житло.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, українці здебільшого віддають перевагу саме вторинному житлу через можливість швидкого заселення та відсутність додаткових витрат на ремонт.