Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Скільки українці витрачають на оренду житла: де однокімнатна “з’їдає” майже всю зарплату

блокнот ключі монети калькулятор
У більшості регіонів вартість оренди забирає більшу частину доходу, виняток становлять лише прифронтові міста / Freepik

Ціни на оренду зростають майже по всіх регіонах, і в більшості випадків на неї доводиться витрачати левову частку свого доходу. Найбільше фінансове навантаження на орендарів зафіксоване в Ужгороді, натомість найбільш доступна оренда спостерігається в Херсоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Майже весь дохід: міста, де треба віддати найбільшу частку від заробітків

До міст із найбільшим навантаженням на бюджет орендарів увійшли Ужгород, Львів, Київ та Івано-Франківськ. Найдорожча оренда в Ужгороді: плата за однокімнатну квартиру сягає 19,6 тис. грн,  тобто 83% місячного доходу.

У Львові витрати на оренду сягають 72% зарплати при медіанній вартості 18 тис. грн. У столиці на оренду житла припадає 68% місячного бюджету, а середня ціна оренди однокімнатної квартири складає 16 тис. грн. В Івано-Франківську оренда однокімнатного житла коштує 14,7 тис. грн, що еквівалентно 64% від медіанної заробітної плати.

Половина зарплати: міста з помірною орендою

До групи міст, де витрати на оренду однокімнатної квартири становлять 50–60% від медіанної заробітної плати, увійшли Вінниця, Луцьк, Рівне, Полтава, Чернівці та Житомир. У Вінниці орендарям доводиться віддавати близько 60% доходу, при цьому медіанна вартість оренди складає 12 тис. грн. 

У Луцьку на оренду припадає 56% зарплати, а середня ціна однокімнатного житла становить 14 тис. грн. У Рівному витрати на оренду сягають 55% доходу при медіанній вартості 11 тис. грн. У Полтаві оренда забирає 53% заробітної плати, а медіанна ціна складає 10 тис. грн. 

Найменше навантаження в межах цього діапазону зафіксоване в Чернівцях та Житомирі — по 50% від зарплати: у Житомирі медіанна вартість оренди становить 10 тис. грн, у Чернівцях — 11,3 тис. грн.

Доступна оренда: міста, де вона складає 30-50% доходу

До міст із відносно помірним співвідношенням витрат на оренду житла до рівня доходів належать Черкаси, Хмельницький, Дніпро, Кропивницький, Чернігів та Суми. У Черкасах оренда однокімнатної квартири забирає близько 48% доходу при медіанній вартості 10 тис. грн. У Хмельницькому та Дніпрі цей показник однаковий — по 44%, а середня ціна оренди становить 10 тис. грн. У Кропивницькому на оренду припадає 43% заробітної плати, при медіанній вартості 8 тис. грн. У Чернігові орендарі витрачають 37% доходу на житло, де медіанна ціна складає 6,5 тис. грн. Найменше фінансове навантаження в цій групі зафіксоване в Сумах — 34% від доходу при вартості оренди 6 тис. грн.

Найменші орендні ставки

Найменше фінансове навантаження на орендарів зафіксоване в обласних центрах, розташованих поблизу зони бойових дій. У Запоріжжі витрати на довгострокову оренду однокімнатної квартири становлять близько 29% заробітної плати, при медіанній вартості 5,5 тис. грн. У Харкові частка витрат на оренду ще нижча — 25% від доходу, а середня ціна оренди складає 5 тис. грн. Найдоступнішою ж оренда серед обласних центрів України залишається в Херсоні, де на оплату однокімнатної квартири йде лише 15% медіанної зарплати, а медіанна вартість оренди становить 3,7 тис. грн.

Нагадаємо, у більшості міст щомісячний платіж за іпотекою в межах державної програми “єОселя” для однокімнатної квартири вже став нижчим за вартість оренди. 

Автор:
Ярослава Тюпка