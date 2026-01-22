Скільки українці витрачають на оренду житла: де однокімнатна “з’їдає” майже всю зарплату

Ціни на оренду зростають майже по всіх регіонах, і в більшості випадків на неї доводиться витрачати левову частку свого доходу. Найбільше фінансове навантаження на орендарів зафіксоване в Ужгороді, натомість найбільш доступна оренда спостерігається в Херсоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Майже весь дохід: міста, де треба віддати найбільшу частку від заробітків

До міст із найбільшим навантаженням на бюджет орендарів увійшли Ужгород, Львів, Київ та Івано-Франківськ. Найдорожча оренда — в Ужгороді: плата за однокімнатну квартиру сягає 19,6 тис. грн, тобто 83% місячного доходу.

У Львові витрати на оренду сягають 72% зарплати при медіанній вартості 18 тис. грн. У столиці на оренду житла припадає 68% місячного бюджету, а середня ціна оренди однокімнатної квартири складає 16 тис. грн. В Івано-Франківську оренда однокімнатного житла коштує 14,7 тис. грн, що еквівалентно 64% від медіанної заробітної плати.

Половина зарплати: міста з помірною орендою

До групи міст, де витрати на оренду однокімнатної квартири становлять 50–60% від медіанної заробітної плати, увійшли Вінниця, Луцьк, Рівне, Полтава, Чернівці та Житомир. У Вінниці орендарям доводиться віддавати близько 60% доходу, при цьому медіанна вартість оренди складає 12 тис. грн.

У Луцьку на оренду припадає 56% зарплати, а середня ціна однокімнатного житла становить 14 тис. грн. У Рівному витрати на оренду сягають 55% доходу при медіанній вартості 11 тис. грн. У Полтаві оренда забирає 53% заробітної плати, а медіанна ціна складає 10 тис. грн.

Найменше навантаження в межах цього діапазону зафіксоване в Чернівцях та Житомирі — по 50% від зарплати: у Житомирі медіанна вартість оренди становить 10 тис. грн, у Чернівцях — 11,3 тис. грн.

Доступна оренда: міста, де вона складає 30-50% доходу

До міст із відносно помірним співвідношенням витрат на оренду житла до рівня доходів належать Черкаси, Хмельницький, Дніпро, Кропивницький, Чернігів та Суми. У Черкасах оренда однокімнатної квартири забирає близько 48% доходу при медіанній вартості 10 тис. грн. У Хмельницькому та Дніпрі цей показник однаковий — по 44%, а середня ціна оренди становить 10 тис. грн. У Кропивницькому на оренду припадає 43% заробітної плати, при медіанній вартості 8 тис. грн. У Чернігові орендарі витрачають 37% доходу на житло, де медіанна ціна складає 6,5 тис. грн. Найменше фінансове навантаження в цій групі зафіксоване в Сумах — 34% від доходу при вартості оренди 6 тис. грн.

Найменші орендні ставки

Найменше фінансове навантаження на орендарів зафіксоване в обласних центрах, розташованих поблизу зони бойових дій. У Запоріжжі витрати на довгострокову оренду однокімнатної квартири становлять близько 29% заробітної плати, при медіанній вартості 5,5 тис. грн. У Харкові частка витрат на оренду ще нижча — 25% від доходу, а середня ціна оренди складає 5 тис. грн. Найдоступнішою ж оренда серед обласних центрів України залишається в Херсоні, де на оплату однокімнатної квартири йде лише 15% медіанної зарплати, а медіанна вартість оренди становить 3,7 тис. грн.

Нагадаємо, у більшості міст щомісячний платіж за іпотекою в межах державної програми “єОселя” для однокімнатної квартири вже став нижчим за вартість оренди.