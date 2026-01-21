Сколько украинцы тратят на аренду жилья: где однокомнатная съедает почти всю зарплату

Цены на аренду растут почти по всем регионам, и в большинстве случаев на нее приходится тратить львиную долю своего дохода. Самая большая финансовая нагрузка на арендаторов зафиксирована в Ужгороде, а наиболее доступная аренда наблюдается в Херсоне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Почти весь доход: города, где нужно отдать наибольшую долю от заработков

В города с наибольшей нагрузкой на бюджет арендаторов вошли Ужгород, Львов, Киев и Ивано-Франковск. Самая дорогая аренда — в Ужгороде: плата за однокомнатную квартиру достигает 19,6 тыс. грн, то есть 83% месячного дохода.

Во Львове расходы на аренду составляют 72% зарплаты при медианной стоимости 18 тыс. грн. В столице на аренду жилья приходится 68% месячного бюджета, а средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 16 тыс. грн. В Ивано-Франковске аренда однокомнатного жилья стоит 14,7 тыс. грн, что эквивалентно 64% медианной заработной платы.

Половина зарплаты: города с умеренной арендой

В группу городов, где расходы на аренду однокомнатной квартиры составляют 50–60% медианной заработной платы, вошли Винница, Луцк, Ровно, Полтава, Черновцы и Житомир. В Виннице арендаторам приходится отдавать около 60% дохода, при этом медиа стоимость аренды составляет 12 тыс. грн.

В Луцке на аренду приходится 56% заработной платы, а средняя цена однокомнатного жилья составляет 14 тыс. грн. В Ровно расходы на аренду составляют 55% дохода при медианной стоимости 11 тыс. грн. В Полтаве аренда занимает 53% заработной платы, а медианная цена составляет 10 тыс. грн.

Наименьшая нагрузка в пределах этого диапазона зафиксирована в Черновцах и Житомире — по 50% от зарплаты: в Житомире медианная стоимость аренды составляет 10 тыс. грн, в Черновцах — 11,3 тыс. грн.

Доступная аренда: города, где она составляет 30-50% дохода

В городах с относительно умеренным соотношением расходов на аренду жилья к уровню доходов относятся Черкассы, Хмельницкий, Днепр, Кропивницкий, Чернигов и Сумы. В Черкассах аренда однокомнатной квартиры занимает около 48% дохода при медианной стоимости 10 тыс. грн. В Хмельницком и Днепре этот показатель одинаков — по 44%, а средняя цена аренды составляет 10 тыс. грн. В Кропивницком на аренду приходится 43% заработной платы при медианной стоимости 8 тыс. грн. В Чернигове арендаторы тратят 37% дохода на жилье, где медианная цена составляет 6,5 тыс. грн. Наименьшая финансовая нагрузка в этой группе зафиксирована в Сумах — 34% от дохода при стоимости аренды 6 тыс. грн.

Наименьшие арендные ставки

Наименьшая финансовая нагрузка на арендаторов зафиксирована в областных центрах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В Запорожье расходы на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры составляют около 29% заработной платы при медианной стоимости 5,5 тыс. грн. В Харькове доля расходов на аренду еще ниже — 25% от дохода, а средняя цена аренды составляет 5 тыс. грн. Самой же доступной аренда среди областных центров Украины остается в Херсоне, где на оплату однокомнатной квартиры идет только 15% медианной зарплаты, а медианная стоимость аренды составляет 3,7 тыс. грн.

Напомним, в большинстве городов ежемесячный платеж по ипотеке в рамках государственной программы "Еселя" для однокомнатной квартиры уже стал ниже стоимости аренды.