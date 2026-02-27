- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Третина українців обирає енергонезалежність: як блекаути змінюють попит на ринку нерухомості
Виклики в енергосистемі взимку 2025–2026 років вплинули не лише на повсякденний побут українців, а й змусили частину громадян переглянути підходи до вибору житла та довгострокові плани щодо нерухомості. Водночас сам ринок залишився відносно стабільним — змінилися передусім пріоритети покупців.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на опитування OLX Нерухомість, що досліджувало житлові плани українців у 2026 році та ключові фактори вибору житла.
Більшість українців не переїжджали попри складну зиму
Попри перебої з електро-, тепло- та водопостачанням у зимові місяці, 83% опитаних не змінювали місце проживання. Водночас частина українців все ж була змушена шукати альтернативи:
- 7% орендували житло в іншому населеному пункті,
- 6% тимчасово переїжджали до родичів або друзів,
- 4% змінювали орендоване житло у межах свого міста.
За результатами опитування, наразі 38% українців проживають у власному окремому житлі, ще 16% — разом із батьками. Водночас 25% орендують житло самостійно, 14% — разом із партнерами чи друзями, а 4% мешкають у гуртожитках.
Плани купівлі житла залишились стабільними
Енергетична нестабільність не призвела до різкого падіння інтересу до нерухомості. Як і до зими 2026 року, близько 24% респондентів планують операції з житлом:
- 20% мають намір придбати нерухомість у 2026 році,
- 4% — продати її.
Втім, помітно зросла частка тих, хто відкладає рішення. Якщо раніше купівлю або продаж на найближчі роки планували 28% опитаних, то зараз — 35%. З них 30% розглядають купівлю у перспективі трьох років, а 5% — продаж. Ще 40% українців поки не планують жодних змін із нерухомістю.
Енергетична ситуація вплинула на рішення кожного третього
Для 11% респондентів проблеми з енергопостачанням стали ключовим фактором, що вплинув на рішення щодо купівлі або продажу житла у 2026 році. Ще 18% зазначили, що ситуація радше вплинула на їхні плани.
Найчастіше українці:
- відкладали купівлю житла (33%),
- почали розглядати інше місто для проживання або інвестування (33%),
- змінили тип бажаного житла (28%),
- переглянули бюджет (23%),
- пришвидшили купівлю через побоювання погіршення умов (13%),
- почали розглядати оренду замість купівлі (12%).
Серед головних причин — фінансова нестабільність (46%), відсутність стабільного електро- чи теплопостачання (42%), психологічна втома (40%) та відчуття небезпеки у місці проживання (34%).
Автономність стала новим стандартом житла
Опитування показало суттєву зміну критеріїв вибору нерухомості. Якщо традиційно ключовими залишаються ціна та фінансова спроможність (74%), а також район та інфраструктура (45%), то третім за важливістю фактором стала автономність житла — 42%.
Під автономністю українці найчастіше мають на увазі:
- автономне опалення (64%),
- автономне водопостачання (40%),
- альтернативні джерела живлення — генератори, акумулятори чи сонячні системи (35%).
Водночас зростає увага і до безпекових факторів: захищеної території (29%) та наявності укриття поблизу житла (24%).
Ринок вистояв, але запити покупців змінилися
Складна зима не зупинила ринок нерухомості, однак суттєво трансформувала очікування покупців. Українці дедалі частіше планують операції з житлом у середньостроковій перспективі та звертають увагу не лише на локацію чи площу, а передусім на здатність житла забезпечити автономність і комфорт під час кризових ситуацій.
Фактично, енергетична безпека поступово перетворюється на один із головних критеріїв вибору житла в Україні.
Нагадаємо, ціни та пропозиції на квартири, готові до блекаутів, цього року зросли майже на 100%.