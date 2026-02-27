Третина українців обирає енергонезалежність: як блекаути змінюють попит на ринку нерухомості

Виклики в енергосистемі взимку 2025–2026 років вплинули не лише на повсякденний побут українців, а й змусили частину громадян переглянути підходи до вибору житла та довгострокові плани щодо нерухомості. Водночас сам ринок залишився відносно стабільним — змінилися передусім пріоритети покупців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на опитування OLX Нерухомість, що досліджувало житлові плани українців у 2026 році та ключові фактори вибору житла.

Більшість українців не переїжджали попри складну зиму

Попри перебої з електро-, тепло- та водопостачанням у зимові місяці, 83% опитаних не змінювали місце проживання. Водночас частина українців все ж була змушена шукати альтернативи:

7% орендували житло в іншому населеному пункті,

6% тимчасово переїжджали до родичів або друзів,

4% змінювали орендоване житло у межах свого міста.

За результатами опитування, наразі 38% українців проживають у власному окремому житлі, ще 16% — разом із батьками. Водночас 25% орендують житло самостійно, 14% — разом із партнерами чи друзями, а 4% мешкають у гуртожитках.

Плани купівлі житла залишились стабільними

Енергетична нестабільність не призвела до різкого падіння інтересу до нерухомості. Як і до зими 2026 року, близько 24% респондентів планують операції з житлом:

20% мають намір придбати нерухомість у 2026 році,

4% — продати її.

Втім, помітно зросла частка тих, хто відкладає рішення. Якщо раніше купівлю або продаж на найближчі роки планували 28% опитаних, то зараз — 35%. З них 30% розглядають купівлю у перспективі трьох років, а 5% — продаж. Ще 40% українців поки не планують жодних змін із нерухомістю.

Енергетична ситуація вплинула на рішення кожного третього

Для 11% респондентів проблеми з енергопостачанням стали ключовим фактором, що вплинув на рішення щодо купівлі або продажу житла у 2026 році. Ще 18% зазначили, що ситуація радше вплинула на їхні плани.

Найчастіше українці:

відкладали купівлю житла (33%),

почали розглядати інше місто для проживання або інвестування (33%),

змінили тип бажаного житла (28%),

переглянули бюджет (23%),

пришвидшили купівлю через побоювання погіршення умов (13%),

почали розглядати оренду замість купівлі (12%).

Серед головних причин — фінансова нестабільність (46%), відсутність стабільного електро- чи теплопостачання (42%), психологічна втома (40%) та відчуття небезпеки у місці проживання (34%).

Автономність стала новим стандартом житла

Опитування показало суттєву зміну критеріїв вибору нерухомості. Якщо традиційно ключовими залишаються ціна та фінансова спроможність (74%), а також район та інфраструктура (45%), то третім за важливістю фактором стала автономність житла — 42%.

Під автономністю українці найчастіше мають на увазі:

автономне опалення (64%),

автономне водопостачання (40%),

альтернативні джерела живлення — генератори, акумулятори чи сонячні системи (35%).

Водночас зростає увага і до безпекових факторів: захищеної території (29%) та наявності укриття поблизу житла (24%).

Ринок вистояв, але запити покупців змінилися

Складна зима не зупинила ринок нерухомості, однак суттєво трансформувала очікування покупців. Українці дедалі частіше планують операції з житлом у середньостроковій перспективі та звертають увагу не лише на локацію чи площу, а передусім на здатність житла забезпечити автономність і комфорт під час кризових ситуацій.

Фактично, енергетична безпека поступово перетворюється на один із головних критеріїв вибору житла в Україні.

Нагадаємо, ціни та пропозиції на квартири, готові до блекаутів, цього року зросли майже на 100%.