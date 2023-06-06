В Чехии приравняли подрыв Каховской ГЭС к оружию массового поражения

Глава МИД Чехии Ян Липовский обвинил, что последствия от подрыва Каховской ГЭС можно сравнить с применением оружия массового уничтожения.

Об этом он написал в Twitter.

"Россия продолжает расширять пределы своей агрессии. Обстрел дамбы Новой Каховки над жилищными массивами сравним с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!", - говорится в сообщении.

Другие европейские лидеры также отреагировали на акт террора.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что подрыв дамбы – очередной теракт, который будет угрожать жизнью тысяч мирных жителей Украины. Он подчеркнул, что это будет еще одним обвинением в списке для московских властей.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также осудил подрыв Каховской ГЭС. Он заявил, что это экологическая катастрофа и жизнь людей под угрозой. Ринкевичс назвал Россию террористическим государством, которое следует остановить. Он призвал усилить поддержку Украины и привлечь к ответственности военных преступников

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович Бурич осудила совершенное россией и назвала подрыв Каховской ГЭС преступным и безрассудным.

Президент Молдовы Мая Санду осудила подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли возложил ответственность за разрушение дамбы на юге Украины на российское вторжение.

ЕС также осудил разрушение дамбы в Новой Каховке, назвав это "ужасающей и варварской" эскалацией российской агрессии против Украины.

"Это новый признак эскалации, которая доводит ужасающий и варварский характер российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии Петер Стано.

В настоящее время известно о разрушении 16 затворов и здании Каховской ГЭС в результате подрыва российскими оккупантами, есть угроза подтопления энергообъектов.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.