У Чехії прирівняли підрив Каховської ГЕС до зброї масового ураження

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив що наслідки від підриву Каховської ГЕС можна порівняти із застосуванням зброї масового знищення.

Про це він написав у Тwitter.

"Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Обстріл дамби Нової Каховки над житловими масивами можна порівняти із застосуванням зброї масового ураження проти мирного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!", - йдеться в повідомленні.

Інша європейські лідери також відреагували на акт терору.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що дамби - черговий теракт, який загрожуватиме життям тисяч мирних жителів України. Він наголосиа, що це буде ще одним звинуваченням в списку для московської влади.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також засудив підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що це екологічна катастрофа, і життя людей під загрозою. Рінкевичс назвав Росію терористичною державою, яку потрібно зупинити. Він закликав посилити підтримку України та притягнути до відповідальності військових злочинців

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович Бурич засудила скоєне росією та назвала підрив Каховської ГЕС злочинним і безрозсудним.

Президентка Молдови Мая Санду засудила підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі поклав відповідальність за руйнування дамби на півдні України на російське вторгнення.

ЄС також засудив руйнування дамби у Новій Каховці, назвавши це "жахливою та варварською" ескалацією російської агресії проти України .

"Це нова ознака ескалації, яка доводить жахливий і варварський характер російської агресії проти України до безпрецедентного рівня", - сказав на прес-конференції в Брюсселі речник Європейської комісії Петер Стано.

На даний чав відомо про руйнування 16 затворів і будівлі Каховської ГЕС внаслідок підриву російськими окупантами, є загроза підтоплення енергооб’єктів.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.