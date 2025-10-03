Программа "є Відновлення": 140 тысяч семей получили более 48 миллиардов гривен компенсации

Госпрограмма "єВідновлення" работает более двух лет, и за это время 140 тысяч семей уже получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Общая сумма выплат превысила 48 миллиардов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Эти средства распределены следующим образом:

более 113 тысяч семей смогли отремонтировать свои квартиры и дома;

еще почти 25 тысяч получили жилищные сертификаты для покупки новых домов вместо тех, которые были полностью уничтожены.

Компенсации уже получили десятки тысяч семей в разных регионах Украины – от Киевщины до Херсонщины и Харьковщины.

Новые механизмы для ВПЛ

В этом году для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) был введен отдельный механизм компенсаций за уничтоженное жилье. Уже 7800 семей ВПЛ получили сертификаты на общую сумму более 11 млрд гривен.

Кроме того, стартовал отдельный инструмент для ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях (ТОТ). Он предусматривает сертификат на 2 млн грн на покупку нового дома или как первый взнос по ипотеке.

Для первых выплат по этому направлению уже подтверждено финансирование в размере $180 млн от международных партнеров. Этого ресурса хватит для примерно 3700 семей. Параллельно формируются дополнительные денежные инструменты, чтоб охватить больше семей.

Восстановление жилья на собственном участке

Также в этом году запущена программа восстановления жилья на собственном участке. Уже более 1100 семей получили финансирование, чтобы построить дома заново. Общая сумма выплат по этому направлению составляет более 1 млрд грн.

Программа "єВідновлення" постоянно совершенствует свои механизмы. В частности, сейчас работает дистанционное обследование жилья не только на территориях боевых действий, но и на территориях возможных боевых действий. Этот шаг позволяет людям, которые не могут физически обеспечить доступ к своим домам, пройти оценку дистанционно.

Напомним, в сентябре начался третий этап программы "єВідновлення" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.