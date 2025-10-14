Запланована подія 2

"є Восстановление" впервые заработает для памятников архитектуры: правительство разрешило компенсации на ремонт исторического жилья

Дом писателей
Дом писателей после российской дроновой атаки на Киев 1 января 2025 года / Департамент охраны культурного наследия

Правительство начало работу над механизмом, который позволит владельцам жилья, расположенного в памятниках архитектуры, впервые воспользоваться государственной программой компенсаций “єВідновлення”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минразвития.

Ранее жители исторических построек, поврежденных в результате российской агрессии, не могли получить финансовую помощь на ремонт.

Ключевым шагом стало утверждение Кабинетом Министров постановления, упрощающего подтверждение факта разрушения или повреждения жилья, являющегося объектом культурного наследия.

Для этого будет использоваться Акт комиссионного обследования, который официально фиксирует все повреждения здания. Этот документ можно будет внести в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ), что автоматически откроет доступ к компенсационным выплатам по программе "єВідновлення".

Принятое решение призвано ускорить восстановление поврежденных исторических зданий общинами и собственниками. Отмечается, что это будет происходить "без лишних разрешений и задержек, но с соблюдением всех требований сохранения культурного наследия".

О точных сроках, когда можно будет подавать заявки на компенсацию за жилье в исторических зданиях, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры проинформирует дополнительно.

Напомним, в сентябре начался третий этап программы "єВідновлення" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.

Автор:
Татьяна Бессараб