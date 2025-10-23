Запланована подія 2

Кабмин выделил дополнительные 2,5 млрд грн на "єВідновлення": более 1600 семей получат жилищные сертификаты

Depositphotos

Кабинет Министров Украины одобрил выделение дополнительных 2,5 миллиарда гривен на государственную программу "єВідновлення". Денежные средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов, что позволит еще более 1600 семьям, чьи дома были уничтожены в результате агрессии РФ, приобрести новое жилье.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минразвития.

Деньги на финансирование сертификатов выделяются из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Программа "єВідновлення" демонстрирует значительные результаты в поддержке пострадавших граждан:

  • Общая компенсация: Более 143 тысяч семей уже получили компенсации на общую сумму почти 50 млрд грн .
  • Восстановление поврежденного жилья: Более 116 тысяч семей получили пособие на сумму более 11 млрд грн .
  • Жилищные сертификаты за уничтоженное жилье: Выдано более 26 тысяч сертификатов на общую сумму 37,8 млрд. грн .
  • Около 17 тысяч семей уже приобрели новое жилье, среди них более 8 тысяч – семьи ВПЛ .
  • Восстановление на собственном участке: Более 700 семей получили первый транш на сумму более 846 млн грн, а 35 семей – второй транш на сумму 43,8 млн грн .

Дополнительное финансирование гарантирует, что программа сможет продолжать покрывать растущий спрос на жилищные сертификаты среди потерявших свое имущество украинцев.

Напомним, в сентябре начался третий этап программы "єВідновлення" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.

Автор:
Татьяна Бессараб