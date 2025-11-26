Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство выделило дополнительно 609 млн грн на новые компенсации по программе "єВідновлення"

9 тысяч украинских семей получат средства на ремонт поврежденного жилья
9 тысяч украинских семей получат средства на ремонт поврежденного жилья / Юлия Свириденко

Еще около 9 тысяч украинских семей получат компенсации на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии. Кабинет Министров выделил 609 млн грн Министерству развития общин для финансирования очередного этапа программы "єВідновлення".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Эти средства позволят семьям начать или завершить ремонт своих домов. Правительство отмечает, что продолжает восстанавливать разрушенный войной жилой фонд и расширяет возможности программы, чтобы помощь поступала быстрее.

Также правительство приняло решение об упрощении процедуры получения компенсаций для находящегося в общей собственности жилья. Если один из совладельцев уехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это больше не блокирует оформление помощи.

Компенсацию сможет подать другой совладелец — по упрощенному порядку и без задержек.

В Кабмине подчеркнули, что это позволит людям более оперативно начать ремонт и вернуть жилье к пользованию, даже если получить согласие всех совладельцев невозможно.

Всего по программе "єВідновлення" компенсации уже получили более 116 тысяч семей.

Отметим, по состоянию на 10 ноября более 145 тысяч украинских семей уже получили пособие на сумму 52,3 млрд грн в рамках программы "єВідновлення". Украинцы используют средства как для ремонта поврежденного жилья, так и для покупки нового дома вместо разрушенного.

Автор:
Татьяна Гойденко