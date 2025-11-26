Правительство выделило дополнительно 609 млн грн на новые компенсации по программе "єВідновлення"

Еще около 9 тысяч украинских семей получат компенсации на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии. Кабинет Министров выделил 609 млн грн Министерству развития общин для финансирования очередного этапа программы "єВідновлення".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Эти средства позволят семьям начать или завершить ремонт своих домов. Правительство отмечает, что продолжает восстанавливать разрушенный войной жилой фонд и расширяет возможности программы, чтобы помощь поступала быстрее.

Также правительство приняло решение об упрощении процедуры получения компенсаций для находящегося в общей собственности жилья. Если один из совладельцев уехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это больше не блокирует оформление помощи.

Компенсацию сможет подать другой совладелец — по упрощенному порядку и без задержек.

В Кабмине подчеркнули, что это позволит людям более оперативно начать ремонт и вернуть жилье к пользованию, даже если получить согласие всех совладельцев невозможно.

Всего по программе "єВідновлення" компенсации уже получили более 116 тысяч семей.

Отметим, по состоянию на 10 ноября более 145 тысяч украинских семей уже получили пособие на сумму 52,3 млрд грн в рамках программы "єВідновлення". Украинцы используют средства как для ремонта поврежденного жилья, так и для покупки нового дома вместо разрушенного.