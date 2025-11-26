Уряд виділив додатково 609 млн грн на нові компенсації за програмою "єВідновлення"

Ще близько 9 тисяч українських родин отримають компенсації на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Кабінет Міністрів виділив 609 млн грн Міністерству розвитку громад для фінансування чергового етапу програми "єВідновлення".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Ці кошти дозволять сім'ям розпочати або завершити ремонт своїх домівок. Уряд наголошує, що продовжує відновлювати житловий фонд, зруйнований війною, та розширює можливості програми, щоб допомога надходила швидше.

Також уряд ухвалив рішення про спрощення процедури отримання компенсацій для житла, що перебуває у спільній власності. Якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це більше не блокуватиме оформлення допомоги.

Компенсацію зможе подати інший співвласник — за спрощеним порядком і без затримок.

У Кабміні підкреслили, що це дозволить людям оперативніше почати ремонт і повернути житло до користування, навіть коли отримати згоду всіх співвласників неможливо.

Загалом за програмою "єВідновлення" компенсації вже отримали понад 116 тисяч сімей.

Зауважимо, станом на 10 листопада понад 145 тисяч українських родин уже отримали допомогу на суму 52,3 млрд грн у межах програми “єВідновлення”. Українці використовують кошти як для ремонту пошкодженого житла, так і для купівлі нової оселі замість зруйнованої.