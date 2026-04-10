Аренда госимущества принесла бюджету более 245 млн грн за три месяца

По итогам первого квартала 2026 года государственный бюджет Украины получил 245,8 млн. грн. от арендной платы за государственное имущество. Это составляет 30,7% от запланированных годовых поступлений, что свидетельствует об опережении графика выполнения плана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

Спрос на государственные объекты остается стабильным, а конкуренция на торгах обеспечивает рост финальной стоимости.

Итоги аукционов в I квартале:

Количество аукционов: проведено 164 успешных торга на сумму свыше 2,4 млн грн.

Рост цены: в среднем стоимость аренды на аукционах росла в 1,7 раза.

Действующие договоры: продлено 195 договоров аренды на сумму 1,8 млн. грн.

Активность бизнеса: всего в процедурах приняло участие 399 участников.

Крупнейшие арендные сделки квартала:

Самые высокие арендные ставки зафиксированы в крупных городах Украины, где спрос на коммерческие площади самый высокий:

Киев: нежилые помещения - 120 тыс. грн/мес. Одесса: двухэтажное здание - 80,7 тыс. грн/мес. Кременчуг: большие нежилые площади – 80 тыс. грн/мес. Днепр: помещение столовой - 65,8 тыс. грн/мес. Киев: административное помещение - 65 тыс. грн/мес.

Напомним, несмотря на вызовы военного времени, приватизация государственных имуществ продолжает работать на экономику Украины. В течение 2022-2025 годов общие поступления от приватизации составили почти 21 млрд грн.