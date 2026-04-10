Оренда держмайна принесла бюджету понад 245 млн грн за три місяці

За підсумками першого кварталу 2026 року державний бюджет України отримав 245,8 млн грн від орендної плати за державне майно. Це становить 30,7% від запланованих річних надходжень, що свідчить про випередження графіку виконання плану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Фонд державного майна України.

Попит на державні об'єкти залишається стабільним, а конкуренція на торгах забезпечує зростання фінальної вартості.

Підсумки аукціонів у I кварталі:

  • Кількість аукціонів: проведено 164 успішні торги на суму понад 2,4 млн грн.
  • Зростання ціни: у середньому вартість оренди на аукціонах зростала у 1,7 раза.
  • Діючі договори: продовжено 195 договорів оренди на суму 1,8 млн грн.
  • Активність бізнесу: загалом у процедурах взяли участь 399 учасників.

Найбільші орендні угоди кварталу:

Найвищі орендні ставки зафіксовані у великих містах України, де попит на комерційні площі є найвищим:

  1. Київ: нежитлові приміщення — 120 тис. грн/міс.
  2. Одеса: двоповерхова будівля — 80,7 тис. грн/міс.
  3. Кременчук: великі нежитлові площі — 80 тис. грн/міс.
  4. Дніпро: приміщення їдальні — 65,8 тис. грн/міс.
  5. Київ: адміністративне приміщення — 65 тис. грн/міс.

Нагадаємо, попри виклики воєнного часу, приватизація державного майна продовжує працювати на економіку України. Упродовж 2022–2025 років загальні надходження від приватизації становили майже 21 млрд грн.

Автор:
Максим Кольц