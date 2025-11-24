Банковская система увеличивает прибыль: кто заработал больше всего за девять месяцев 2025 года

Государственный ПриватБанк по итогам девяти месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль на 4,7% до 50,63 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные НБУ.

Это составляет 42,4% совокупного финансового результата всей банковской системы, что снова делает учреждение безоговорочным лидером рынка по доходности.

В тройку самых прибыльных банков также вошли еще один государственный банк – Сбербанк, нарастивший чистую прибыль на 17,3%, до 13,88 млрд грн, и Райффайзен Банк, чей результат повысился на 19,2%, до 7,33 млрд грн.

В первой пятерке сохранили позиции:

Укрэксимбанк – 6,96 млрд грн (+18,5%),

Универсал Банк (mono) – 5,10 млрд грн (+27,7%).

Кроме того, Универсал Банк в третьем квартале поднялся на 7 место по объему активов, опередив УкрСиббанк.

Падение доходности во второй пятерке

С шестого до десятого места – банки, ухудшившие результаты по сравнению с прошлым годом:

ПУМБ – 4,79 млрд грн (–7,6%),

Укрсиббанк – 4,11 млрд грн (–18,5%),

ОТП Банк – 3,90 млрд грн (–6,5%),

Укргазбанк – 3,90 млрд грн (–16,5%),

Креди Агриколь Банк – 3,63 млрд грн (–29%).

Банки с прибылью свыше 1 млрд грн

Еще пять финучреждений завершили девять месяцев с чистой прибылью более 1 млрд грн:

Ситибанк – 3,18 млрд грн (–13,8%),

Сенс Банк (государственный) – 2,64 млрд грн (–21,9%),

"Южный" – 2,11 млрд грн (+7,9%),

А-Банк – 1,22 млрд грн (+21,3%),

Кредобанк – 1,10 млрд грн (–11%).

Убыточными за девять месяцев 2025 года стали 11 из 60 банков.

Наибольший убыток зафиксировал выведенный с рынка в ноябре РВС Банк – 139,6 млн. грн. против 10,6 млн. грн. прибыли в прошлом году. За год активы финучреждения сократились на 63%, до 1,65 млрд. грн.

Вторую позицию среди убыточных занял национализированный ПИН Банк – минус 44 млн грн (в прошлом году – также убыток). Третью – Банк "Альянс", получивший 42,6 млн грн убытка после 51 млн грн прибыли за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2025 года украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. Это почти столько, сколько заработали банки за аналогичный период 2024 года. Сумма уплаченного налога на прибыль составила 21,99 млрд грн или 22% прибыли. Чистая прибыль банков после налогообложения составила 78,07 млрд. грн.