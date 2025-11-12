Сдержанный оптимизм: как банкам удается выживать во время войны, поддерживать бюджет и развиваться несмотря ни на что

186,8 млрд грн составила совокупная прибыль украинских банков до налогообложения за 2024 год. 51% этой суммы, или 95,9 млрд грн банки уплатили в виде налога на прибыль. После налогообложения суммарная прибыль банков составила 90,9 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году доля налога от суммарной прибыли банков составила 48%, а в 2022-м — 25%. За первое полугодие 2025 года украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. Это почти столько же, сколько заработали банки за аналогичный период 2024 года. Сумма уплаченного налога на прибыль составила 21,99 млрд грн, или 22% прибыли. Чистая прибыль банков после налогообложения — 78,07 млрд грн.

Что в 2024 году, что в первой половине 2025 года львиную часть прибыли до налогообложения заработали государственные банки. Они же уплатили больше всего налогов на прибыль. Почти половина прибыли всех украинских банков за полгода 2025 приходится на ПриватБанк — 34,88 млрд грн; сумма уплаченного налога на прибыль составила 11,09 млрд грн.

Среди иностранных банков в Украине лидером по прибыли и сумме уплаченного с него налога является Райффайзен Банк — 4,74 млрд грн прибыли и 1,66 млрд грн налога.

Среди банков с частным отечественным капиталом лидеры по прибылям — ПУМБ и Универсал банк (monobank). Именно эти два банка являются лидерами по объему уплаченных налогов за 2024 и полгода 2025-го среди финансовых учреждений согласно Рейтингу "ТОП 100 частных налогоплательщиков 2025 года" от Delo.ua.

В первую сотню крупнейших налогоплательщиков вошли следующие банки: Райффайзен Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Банк "Пивденный", Кредобанк, а также страховые компании ARX Украина и СК "ИНГО".

Сверхналоги на сверхдоходы

Рекордные суммы доходов украинских банков с начала полномасштабной войны России против Украины стали результатом государственной политики, направленной, с одной стороны, на связывание гривневой ликвидности банков через депозитные сертификаты НБУ, а с другой стороны — стимулирование банков к покупке ОВГЗ для финансирования дефицита государственного бюджета.

Таким образом, украинские банки выиграли дважды — зарабатывая значительные суммы на процентных платежах НБУ по депсертификатам и по гособлигациям Минфина. Оба упомянутых инструмента являются безрисковыми. Значительную часть своих сверхприбылей с начала войны банки зарабатывают фактически без риска. Этот фактор демотивирует банки кредитовать реальную экономику.

Все это стимулировало законодателей еще осенью 2023 года "задним числом" ввести повышенную норму налога на прибыль банков в размере 50% (по сравнению со стандартной ставкой для других секторов экономики на уровне 18%). Аналогичная ставка налога действовала и в следующем, 2024 году. Именно этим объясняются значительные суммы налога на прибыль, уплаченные банками за 2023 и 2024 годы.

В 2025 году для банков и небанковских финансовых учреждений действует ставка налога на прибыль 25%. Кроме того, банки могут учитывать убытки прошлых периодов. Так что логичным было бы увидеть снижение объемов уплаченных налогов в текущем году. Но по итогам первого полугодия 2025-го существенного снижения налоговых сумм не наблюдается.

После года налогового облегчения, уже в 2026 году для банковского сектора, скорее всего, снова введут ставку налога на прибыль на уровне 50%. Соответствующий законопроект авторства главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева уже проголосован в первом чтении. Кроме повышенной ставки налога, законопроект предусматривает запрет уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Повышенная ставка налога будет действовать в течение 2026 и первого квартала 2027 года. Депутаты ожидают, что законопроект позволит привлечь в бюджет дополнительно 15-23 млрд грн в 2026 году и около 5 млрд грн в 2027 году.

Правда, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении к законопроекту отмечает, что авторами документа не предоставлено надлежащее финансово-экономическое обоснование с соответствующими расчетами, обоснование ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий применения закона после его принятия, в частности:

предлагаемого размера ставки налога на прибыль предприятий для банков — именно 50%;

влияния налогообложения по повышенной ставке на финансовое состояние банков (в том числе, в разрезе банков по уровню их доходности), изменения их депозитной, кредитной и инвестиционной (в частности, в части операций с государственными ценными бумагами) политики, бюджетообразующего потенциала, в том числе с учетом практики аналогичного налогообложения банков в 2024 году;

рисков снижения устойчивости банковской системы и т.д.

Парламентские эксперты настаивают, что к законопроекту целесообразно получить заключение Национального банка. А что на этот счет думают в Национальном банке?

Позиция НБУ относительно сверхналога на сверхприбыли банков

НБУ считает возможное повышение налога для банков "нежелательным или даже опасным" для финансовой устойчивости системы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine напомнил, что в свое время, в 2023 году, регулятор поддержал введение экстраналога на прибыль банков как разовый исключительный шаг. Тогда это была сознательная позиция НБУ и банковского сообщества. В 2024 году НБУ выступил против повышенного налогообложения банков, учитывая возврат банковского бизнеса к нормальности.

"Сейчас мы вообще считаем эту инициативу опасной. Она подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные негативные последствия не только для банков", — заявил Пышный.

По его словам, банковский сектор сегодня единственный ограниченный в возможности распределять прибыль. Банки используют прибыль для поддержки капитала. Банкам важно выполнить новые требования в рамках интеграции с ЕС, и быть готовыми к новым вызовам и масштабным проектам восстановления. Для этого требуются значительные запасы капитала.

"Отбирая у банков прибыль, рискуем не только сорвать успешную приватизацию госбанков и столкнуться с необходимостью докапитализации отдельных госучреждений на средства налогоплательщиков, но и ограничиваем конкурентоспособность наших банков и их дальнейший вклад в восстановление", — аргументирует позицию НБУ его глава.

Он считает, что непропорциональная налоговая нагрузка — это путь в налоговый арбитраж и тенизацию одного из самых прозрачных секторов, уровень доверия к которому один из самых высоких в стране.

"Для банков в отличие от других секторов действует постоянная повышенная ставка налога на прибыль на уровне 25% вместо 18%. На практике же они вообще уже дважды уплатили повышенный налог по ставке 50%, поэтому фактически обеспечивают треть уплаченных в бюджет налогов, или в 15 раз больше своей доли в ВВП. Это неприятный урок на будущее", — аргументирует Пышный.

По его словам, выглядит неоправданным ожидаемый фискальный эффект на уровне 30 млрд грн. По расчетам НБУ, этот показатель завышен, учитывая, что 65% прибыли банковской системы приходится на государственные банки. Банки могут обеспечить в разы большие объемы финансирования бюджета на внутреннем долговом рынке без негативных последствий для экономики, чем от очередного введения повышенного налога, уверен глава НБУ.

Банки, налоговая реальность и планы на будущее

Еще в начале осени банки не догадывались о возможном повышении налога на прибыль в следующем году. Об этом свидетельствует опрос бизнеса в рамках подготовки Рейтинга "Топ 100 частных налогоплательщиков 2025 года" от Delo. ua, который проводился в сентябре. А соответствующий законопроект Данила Гетманцева был зарегистрирован в парламенте 1 октября.

Но уже тогда банкиры четко артикулировали, что перспективы дальнейшего развития финансового сектора Украины будут зависеть, кроме фактора войны, от особенностей государственного регулирования рынка, в том числе в сфере налогообложения.

Умеренный оптимизм — это, на мой взгляд, ключевой сценарий для развития и перспектив ведения бизнеса на 2026 год. Положительная динамика в текущем году подтвердила, что вопреки всем сложностям большинство компаний имеют ресурсы для роста. При этом очевидно, что в конце года часть компаний продемонстрируют снижение темпов роста. Бизнес будет бороться за свой результат и строить стратегию развития в зависимости от макроэкономической ситуации в стране. Многое будет зависеть от фискальной политики, изменений в налогообложении, показателей дефицита бюджета Украины, который предполагается на уровне 1,6 трлн грн, но может еще увеличиться, а также непрерывности поступления внешней помощи. Артур Загородников заместитель председателя правления ПУМБ

В частности, он напоминает о заложенных в проект госбюджета на 2026 год рекордных расходах на оборону и дефиците более 2 трлн грн. Где правительство собирается брать деньги, чтобы покрыть этот дефицит? — задается вопросом банкир.

Впервые за последние два года в бюджете предусмотрен пересмотр минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Средства на покрытие этого дефицита, как и в предыдущие годы, правительство планирует занимать у иностранных партнеров. Но пока неясно относительно объемов этих заимствований. Значительная часть потребностей Украины не покрыта "твердыми" соглашениями. Чего в таком случае можно ожидать?

"Так или иначе, мы принимаем решение правительства и ежедневно вносим свой весомый вклад в укрепление финансовой системы, поддержку наших военных и развитие социальных проектов", — резюмирует Артур Загородников.

Регулирование банковского бизнеса оказывает безусловное влияние на его рост. Такое регулирование предполагает соблюдение обязательных нормативов достаточности капитала, ликвидности и управления рисками, которые банки обязаны неукоснительно выполнять. Кроме этого, в условиях военного положения действует ряд существенных ограничений для бизнеса и банков. НБУ постоянно контролирует, постепенно пересматривает и смягчает часть этих ограничений. Это определенно влияет на темпы развития банковского бизнеса, а по отдельным направлениям замедляет его рост.

"Отдельно я бы выделил намерение государства относительно повторного налогообложения банковской отрасли в 50%, вместо 25%, утвержденных на этот год. Это значительная нагрузка на капитал банков, что в условиях новых внешних угроз и внутренних вызовов может превратиться в существенные проблемы. Не уверен, что все банки смогут легко справиться с этим вопросом и не приостановят кредитование экономики", – предупреждает замглавы правления ПУМБ.

Несмотря на все, банки планируют развитие и дальнейший рост.

Согласно стратегии банка мы планируем расти в своих основных сегментах и приоритетных направлениях. Цель до 2028 года — вернуть кредитный портфель к довоенному уровню в евро эквиваленте, что предполагает рост примерно на 20% ежегодно. Цель довольно амбициозная и в то же время реалистичная, как с точки зрения возможностей банка, спроса на проекты по восстановлению, так и системной поддержки со стороны международной группы Креди Агриколь. Конечно, военные риски оказывают существенное влияние, и реальный рост бизнеса будет зависеть от перспектив завершения войны или, как минимум, активных боевых действий и соответственно готовности бизнеса увеличивать свои инвестиции в развитие реального сектора страны. Виталий Кучер член правления, финансовый директор Credit Agricole Bank

По его словам, банки привыкли к сложному регулятивному ландшафту. Это не простой бизнес с точки зрения регулирования, но это необходимое условие для обеспечения финансовой стабильности в стране и содействия процессам евроинтеграции.

"Вряд ли сейчас можно сказать, что основные вызовы и ограничения с точки зрения роста бизнеса лежат в плоскости регулирования", — говорит Виталий Кучер.

Оптимистично настроены по поводу будущего в ОТП Банке.

По словам главного бухгалтера ОТП Банка Наталии Дюбы, ОТП Банк планирует увеличение суммы налоговых обязательств в 2026 году, поскольку активно работает над ростом активов, увеличением клиентской базы, развитием спектра банковских услуг. Все перечисленные активности направлены на рост прибыли, а, значит, сумма налога на прибыль будет выше в любом случае.

Кроме того, ОТП Банк планирует повышение заработной платы персонала, что увеличит объемы налогов, зависящих от фонда оплаты труда.

Потенциальное увеличение налоговых обязательств зависит от изменений в налоговой нагрузке и налогообложении отдельных видов деятельности, которые могут повлиять на налогообложение процентных доходов, комиссионных операций или других банковских услуг. Наталия Дюба главный бухгалтер ОТП Банка

Упомянутые банки — участники Рейтинга "Топ 100 частных налогоплательщиков 2025 года" от Delo.ua. Всего в первую сотню крупнейших налогоплательщиков Украины попали восемь банков и две страховые компании. Вот они:

ТОП частных налогоплательщиков в финансовом секторе 2025: рейтинг

1. Группа ТАС

Отрасль: финансово-промышленная группа (включая более 130 компаний)

Год основания: 1998

Количество работников: 10 989

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,71 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

2. ПУМБ

Отрасль: финансы

Год основания: 1991

Количество работников: около 7000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,9 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн

3. Райффайзен Банк

Отрасль: финансы

Год основания: 1992

Количество работников: около 5500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,8 млрд грн

Чистая прибыль после налогообложения за 2024 год: 4,3 млрд. грн.

Чистая прибыль после налогообложения за I полугодие 2025 года: 4,7 млрд грн

4. UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Отрасль: финансы

Год основания: 1990

Количество работников: 4827

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,47 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,7 млрд грн

Доход от реализации за 2024 год: 18,6 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025: 9,6 млрд грн

5. Креди Агриколь Банк

Отрасль: финансы

Год основания: 1993

Количество работников: 2327

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,9 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,3 млрд грн

Чистый доход за 2024 год: 9,3 млрд грн

Чистый доход за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов в 2024 году: 65%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 47 %

6. ОТП Банк

Отрасль : финансы

Год основания: 1998

Количество работников: 2122*

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,4 млрд грн

Чистый доход за 2024 год: 10,3 млрд. грн.

Чистый доход за I полугодие 2025: 5,5 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 55% **

*по состоянию на 31.08.2025

**с учетом того, что в 2024 году налог на прибыль был 50%

7. Банк "Пивденний"

Отрасль: финансы

Год основания: 1993

Количество работников: 1689

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,0 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,7 млрд грн

Финансовый результат до налогообложения за 2024 год: 3,4 млрд грн

Финансовый результат для налогообложения за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов: 35,4%

8. Кредобанк

Отрасль: финансы

Год основания: 1990

Количество работников: 1624

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,9 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,98 млн грн

Чистый доход за 2024 год: 1,2 млрд грн

Чистый доход за I полугодие 2025: 0,5 млрд грн

9. ARX Украина*

Отрасль : страхование

Год основания : 2003

Количество работников : 876

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 448,5 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 235 млн грн

Чистые заработанные страховые премии за 2024 год: 4,3 млрд грн**

Чистые заработанные страховые премии за I полугодие 2025 : 2,5 млрд грн**

*включает данные СК ARX и ARX Live

**По данным аналитической системы YouControl

10. Страховая компания ИНГО