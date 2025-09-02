- Тип
- Спецпроект Спецпроект
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Delo.ua начинает спецпроект "Топ налогоплательщиков 2025"
Мы хотим рассказхать о бизнесах, которые больше всего вкладывают в наполнение государственного бюджета. Это прозрачная, честная и объективная оценка реального вклада бизнеса в финансовую устойчивость Украины.
Методология рейтинга базируется на простом принципе – учитываются только реально уплаченные налоги и сборы: от налога на прибыль и НДС до ЕСВ, НДФЛ и местных платежей. В спецпроекте будут представлены только частные компании по абсолютному объему налогов и отраслевые лидеры. Рейтинг создан, чтобы поддержать частный бизнес, честно платящий налоги, повысить прозрачность и доверие общества.
Прямо сейчас наши дата-аналитики собирают данные по налогоплательщикам в государстве из открытых источников и анкетируют компании. Вы также можете поучаствовать в проекте. Для этого вам нужно обратиться по e-mail [email protected], чтобы получить анкету для вашей компании.
Почему стоит принять участие?
Участие в рейтинге — это не только возможность заявить о себе, но и показать обществу: вы среди тех, кто формирует основу бюджета страны, создает рабочие места и поддерживает экономику в самое тяжелое время.
Как мы будем считать
1. Оценивается сумма фактически уплаченных налогов и сборов за год (2024) и за полгода (2025) (кассовый метод) – только оплаченные суммы.
2. Учитываются все налоги и сборы, включая:
- налог на прибыль;
- НДС (уплаченный в бюджет);
- акцизы;
- ЕСВ, НДФЛ, военный сбор;
- рентные и экологические платежи;
- местные налоги (имущественные, аренда земли и т.п.).
3. Рейтинг будет сформирован в следующих форматах:
- топ компаний по абсолютному объему налогов;
- сегментированные рейтинги по отраслям.