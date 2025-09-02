Запланована подія 2

Delo.ua начинает спецпроект "Топ налогоплательщиков 2025"

Мы хотим рассказхать о бизнесах, которые больше всего вкладывают в наполнение государственного бюджета. Это прозрачная, честная и объективная оценка реального вклада бизнеса в финансовую устойчивость Украины.

Методология рейтинга базируется на простом принципе – учитываются только реально уплаченные налоги и сборы: от налога на прибыль и НДС до ЕСВ, НДФЛ и местных платежей. В спецпроекте будут представлены только частные компании по абсолютному объему налогов и отраслевые лидеры. Рейтинг создан, чтобы поддержать частный бизнес, честно платящий налоги, повысить прозрачность и доверие общества.

Прямо сейчас наши дата-аналитики собирают данные по налогоплательщикам в государстве из открытых источников и анкетируют компании. Вы также можете поучаствовать в проекте. Для этого вам нужно обратиться по e-mail [email protected], чтобы получить анкету для вашей компании.

Почему стоит принять участие?

Участие в рейтинге — это не только возможность заявить о себе, но и показать обществу: вы среди тех, кто формирует основу бюджета страны, создает рабочие места и поддерживает экономику в самое тяжелое время.

Как мы будем считать

1. Оценивается сумма фактически уплаченных налогов и сборов за год (2024) и за полгода (2025) (кассовый метод) – только оплаченные суммы.

2. Учитываются все налоги и сборы, включая:

  • налог на прибыль;
  • НДС (уплаченный в бюджет);
  • акцизы​;
  • ЕСВ, НДФЛ, военный сбор;
  • рентные и экологические платежи;
  • местные налоги (имущественные, аренда земли и т.п.).

3. Рейтинг будет сформирован в следующих форматах:

  • топ компаний по абсолютному объему налогов;
  • сегментированные рейтинги по отраслям.