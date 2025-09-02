Delo.ua розпочинає спецпроєкт "Топ платників податків 2025"

Ми хочемо розповісти про бізнеси, які найбільше вкладають в наповнення державного бюджету. Це прозора, чесна та об’єктивна оцінка реального внеску бізнесу у фінансову стійкість України.

Методологія рейтингу базується на простому принципі — враховуються лише реально сплачені податки й збори: від податку на прибуток та ПДВ до ЄСВ, ПДФО та місцевих платежів. У спецпроєкті будуть представлені лише приватні компанії за абсолютним обсягом податків та галузеві лідери. Рейтинг створено, щоб підтримати приватний бізнес, який чесно платить податки, підвищити прозорість і довіру суспільства.

Саме зараз наші дата-аналітики збирають дані щодо платників податків в державі з відкритих джерел та анкетують компанії. Ви також можете взяти участь у проєкті. Для цього вам треба звернутись за e-mail [email protected], щоб отримати анкету для вашої компанії.

Чому варто долучитися?

Участь у рейтингу — це не лише можливість заявити про себе, а й показати суспільству: ви — серед тих, хто формує основу бюджету країни, створює робочі місця й підтримує економіку в найважчий час.

Як ми рахуватимемо

1. Оцінюється сума фактично сплачених податків та зборів за рік (2024) та за пів року (2025) (касовий метод) - лише оплачені суми.

2. Враховуються всі податки та збори, включаючи:

податок на прибуток;

ПДВ (сплачений у бюджет);

акциз и;

ЄСВ, ПДФО, військовий збір;

рентні та екологічні платежі;

місцеві податки (майнові, оренда землі тощо).

3. Рейтинг буде сформовано у наступних форматах: