- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Рада підтримала законопроєкт, який зміцнить банківську систему та захистить вкладників: деталі документу
Парламент проголосував за основу доопрацьований законопроєкт №13007-д про врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування. Його основна мета — зменшити ризики для банківської системи України в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа та співавтора законопроєкту Данила Гетьманцева.
"Законопроект розроблено з метою мінімізації ризиків від можливих потрясінь, спричинених особливими умовами функціонування економікиУкраїни в період дії воєнного стану в Україні, забезпечення стійкості танадійності банківської системи України шляхом удосконалення нормативно-правових рамок для ефективного реагування на випадки неплатоспроможностібанків, мінімізуючи ризики можливих панічних настроїв у суспільстві", — йдеться у пояснювальній записці до документу.
Що передбачає законопроєкт?
Ініціатива передбачає:
- посилення захисту вкладників: вдосконалюються механізми повернення коштів у випадку банкрутства банку;
- чіткий механізм виведення банків з ринку: цей процес стане зрозумілішим та менш затратним;
- розширення повноважень НБУ: Національний банк отримає більше можливостей як забезпечений кредитор, що дозволить ефективніше повертати надані кредити рефінансування;
- спрощення взаємодії: запроваджується новий механізм співпраці між неплатоспроможними та приймаючими банками для кращого управління активами;
-
покращення обміну
інформацією: НБУ та Фонд гарантування вкладів зможуть ефективніше обмінюватися
даними, зокрема щодо банківської таємниці;
- підвищення вимог до банківського капіталу: ці вимоги узгоджуються з нормами Європейського Союзу;
- посилення регулювання: законопроєкт покращує регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13653, який має прискорити розгляд євроінтеграційних законів. Документ передбачає їх позачергове включення до порядку денного.