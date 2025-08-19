Запланована подія 2

Рада підтримала законопроєкт, який зміцнить банківську систему та захистить вкладників: деталі документу

Парламент проголосував за основу доопрацьований законопроєкт №13007-д про врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування. Його основна мета — зменшити ризики для банківської системи України в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа та співавтора законопроєкту Данила Гетьманцева.

"Законопроект розроблено з метою мінімізації ризиків від можливих потрясінь, спричинених особливими умовами функціонування економікиУкраїни в період дії воєнного стану в Україні, забезпечення стійкості танадійності банківської системи України шляхом удосконалення нормативно-правових рамок для ефективного реагування на випадки неплатоспроможностібанків, мінімізуючи ризики можливих панічних настроїв у суспільстві", — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Що передбачає законопроєкт?

Ініціатива передбачає:

  • посилення захисту вкладників: вдосконалюються механізми повернення коштів у випадку банкрутства банку; 
  • чіткий механізм виведення банків з ринку: цей процес стане зрозумілішим та менш затратним; 
  • розширення повноважень НБУ: Національний банк отримає більше можливостей як забезпечений кредитор, що дозволить ефективніше повертати надані кредити рефінансування; 
  • спрощення взаємодії: запроваджується новий механізм співпраці між неплатоспроможними та приймаючими банками для кращого управління активами; 
  • покращення обміну інформацією: НБУ та Фонд гарантування вкладів зможуть ефективніше обмінюватися даними, зокрема щодо банківської таємниці;
  • підвищення вимог до банківського капіталу: ці вимоги узгоджуються з нормами Європейського Союзу; 
  • посилення регулювання: законопроєкт покращує регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13653, який має прискорити розгляд євроінтеграційних законів. Документ передбачає їх позачергове включення до порядку денного.

Тетяна Ковальчук