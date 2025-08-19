Рада підтримала законопроєкт, який зміцнить банківську систему та захистить вкладників: деталі документу

Парламент проголосував за основу доопрацьований законопроєкт №13007-д про врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування. Його основна мета — зменшити ризики для банківської системи України в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа та співавтора законопроєкту Данила Гетьманцева.

"Законопроект розроблено з метою мінімізації ризиків від можливих потрясінь, спричинених особливими умовами функціонування економікиУкраїни в період дії воєнного стану в Україні, забезпечення стійкості танадійності банківської системи України шляхом удосконалення нормативно-правових рамок для ефективного реагування на випадки неплатоспроможностібанків, мінімізуючи ризики можливих панічних настроїв у суспільстві", — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Що передбачає законопроєкт?

Ініціатива передбачає:

посилення захисту вкладників : вдосконалюються механізми повернення коштів у випадку банкрутства банку;

: вдосконалюються механізми повернення коштів у випадку банкрутства банку; чіткий механізм виведення банків з ринку : цей процес стане зрозумілішим та менш затратним;

: цей процес стане зрозумілішим та менш затратним; розширення повноважень НБУ : Національний банк отримає більше можливостей як забезпечений кредитор, що дозволить ефективніше повертати надані кредити рефінансування;

: Національний банк отримає більше можливостей як забезпечений кредитор, що дозволить ефективніше повертати надані кредити рефінансування; спрощення взаємодії : запроваджується новий механізм співпраці між неплатоспроможними та приймаючими банками для кращого управління активами;

: запроваджується новий механізм співпраці між неплатоспроможними та приймаючими банками для кращого управління активами; покращення обміну інформацією : НБУ та Фонд гарантування вкладів зможуть ефективніше обмінюватися даними, зокрема щодо банківської таємниці;



: НБУ та Фонд гарантування вкладів зможуть ефективніше обмінюватися даними, зокрема щодо банківської таємниці; підвищення вимог до банківського капіталу : ці вимоги узгоджуються з нормами Європейського Союзу;

: ці вимоги узгоджуються з нормами Європейського Союзу; посилення регулювання: законопроєкт покращує регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

