Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рада поддержала законопроект, который укрепит банковскую систему и защитит вкладчиков: детали документа

Верховная Рада
ВР поддержала законопроект, который снизит риски для банков. / Depositphotos

Парламент проголосовал за основу доработанного законопроекта N13007-д об урегулировании отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования. Его основная цель – уменьшить риски для банковской системы Украины в условиях войны и обеспечить лучшую защиту вкладчиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа и соавтора законопроекта Даниила Гетьманцева.

"Законопроект разработан с целью минимизации рисков от возможных потрясений, вызванных особыми условиями функционирования экономики Украины в период действия военного положения в Украине, обеспечения устойчивости и надежности банковской системы Украины путем усовершенствования нормативно-правовых рамок для эффективного реагирования на случаи неплатежеспособности банков, минимизирующих в обществе", — говорится в пояснительной записке к документу.

Что предполагает законопроект?

Инициатива предусматривает:

  • усиление защиты вкладчиков: совершенствуются механизмы возврата средств в случае банкротства банка;
  • четкий механизм вывода банков с рынка: этот процесс станет более понятным и менее затратным;
  • расширение полномочий НБУ: Национальный банк получит больше возможностей как обеспеченный кредитор, что позволит более эффективно возвращать предоставленные кредиты рефинансирования;
  • упрощение взаимодействия: вводится новый механизм сотрудничества между неплатежеспособными и принимающими банками для лучшего управления активами;
  • улучшение обмена информацией: НБУ и Фонд гарантирования вкладов смогут эффективнее обмениваться данными, в частности, по банковской тайне;
  • повышение требований к банковскому капиталу: эти требования согласуются с нормами Европейского Союза;
  • усиление регулирования: законопроект улучшает регулирование в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13653, который должен ускорить рассмотрение евроинтеграционных законов. Документ предусматривает их внеочередное включение в повестку дня.

Автор:
Татьяна Ковальчук