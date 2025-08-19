- Категория
Рада поддержала законопроект, который укрепит банковскую систему и защитит вкладчиков: детали документа
Парламент проголосовал за основу доработанного законопроекта N13007-д об урегулировании отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования. Его основная цель – уменьшить риски для банковской системы Украины в условиях войны и обеспечить лучшую защиту вкладчиков.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа и соавтора законопроекта Даниила Гетьманцева.
"Законопроект разработан с целью минимизации рисков от возможных потрясений, вызванных особыми условиями функционирования экономики Украины в период действия военного положения в Украине, обеспечения устойчивости и надежности банковской системы Украины путем усовершенствования нормативно-правовых рамок для эффективного реагирования на случаи неплатежеспособности банков, минимизирующих в обществе", — говорится в пояснительной записке к документу.
Что предполагает законопроект?
Инициатива предусматривает:
- усиление защиты вкладчиков: совершенствуются механизмы возврата средств в случае банкротства банка;
- четкий механизм вывода банков с рынка: этот процесс станет более понятным и менее затратным;
- расширение полномочий НБУ: Национальный банк получит больше возможностей как обеспеченный кредитор, что позволит более эффективно возвращать предоставленные кредиты рефинансирования;
- упрощение взаимодействия: вводится новый механизм сотрудничества между неплатежеспособными и принимающими банками для лучшего управления активами;
-
улучшение обмена информацией: НБУ и Фонд гарантирования вкладов смогут эффективнее обмениваться данными, в частности, по банковской тайне;
- повышение требований к банковскому капиталу: эти требования согласуются с нормами Европейского Союза;
- усиление регулирования: законопроект улучшает регулирование в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.
