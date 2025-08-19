Рада поддержала законопроект, который укрепит банковскую систему и защитит вкладчиков: детали документа

Парламент проголосовал за основу доработанного законопроекта N13007-д об урегулировании отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования. Его основная цель – уменьшить риски для банковской системы Украины в условиях войны и обеспечить лучшую защиту вкладчиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа и соавтора законопроекта Даниила Гетьманцева.

"Законопроект разработан с целью минимизации рисков от возможных потрясений, вызванных особыми условиями функционирования экономики Украины в период действия военного положения в Украине, обеспечения устойчивости и надежности банковской системы Украины путем усовершенствования нормативно-правовых рамок для эффективного реагирования на случаи неплатежеспособности банков, минимизирующих в обществе", — говорится в пояснительной записке к документу.

Что предполагает законопроект?

Инициатива предусматривает:

усиление защиты вкладчиков : совершенствуются механизмы возврата средств в случае банкротства банка;

: совершенствуются механизмы возврата средств в случае банкротства банка; четкий механизм вывода банков с рынка : этот процесс станет более понятным и менее затратным;

: этот процесс станет более понятным и менее затратным; расширение полномочий НБУ : Национальный банк получит больше возможностей как обеспеченный кредитор, что позволит более эффективно возвращать предоставленные кредиты рефинансирования;

: Национальный банк получит больше возможностей как обеспеченный кредитор, что позволит более эффективно возвращать предоставленные кредиты рефинансирования; упрощение взаимодействия : вводится новый механизм сотрудничества между неплатежеспособными и принимающими банками для лучшего управления активами;

: вводится новый механизм сотрудничества между неплатежеспособными и принимающими банками для лучшего управления активами; улучшение обмена информацией : НБУ и Фонд гарантирования вкладов смогут эффективнее обмениваться данными, в частности, по банковской тайне;



: НБУ и Фонд гарантирования вкладов смогут эффективнее обмениваться данными, в частности, по банковской тайне; повышение требований к банковскому капиталу : эти требования согласуются с нормами Европейского Союза;

: эти требования согласуются с нормами Европейского Союза; усиление регулирования: законопроект улучшает регулирование в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

