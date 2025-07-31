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Правительство одобрило законопроект о добровольном использовании печатей бизнесом: детали документа

печень, документы, ручка
Использование печатей бизнесом станет добровольным. / Freepik

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, отменяющий требование обязательного использования печатей в ряде сфер. Этот очередной этап дерегуляции завершит реформу, продолжавшуюся более 10 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"Мы защищаем законные интересы бизнеса и делаем все, чтобы государство было для него партнером и надежной поддержкой. Сегодня мы предложили убрать устаревшие требования по обязательному использованию печатей в еще двух законах. Если парламент поддержит это решение, предприниматели больше не будут обязаны использовать печати — только по собственному желанию — никаких излишних бизнес и лишних бизнесов — никаких лишних расходов — никаких лишних бизнесов — только по собственному желанию… Никаких лишних затрат и двойной трактовки — все должно быть просто и удобно для бизнеса", — подчеркнул глава ведомства Алексей Соболев.

При поддержке проекта парламентом изменениями будет отменена обязательность использования печатей:

  • организаций работодателей – в протоколе заседания или конференций, на котором было создано объединение организаций работодателей;
  • банков – в сберегательных сертификатах банков.

Справочно

Переход к добровольности использования печатей начался в 2014 году с принятием Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка открытия бизнеса". С тех пор нормативное поле за небольшим исключением "зачистили" от норм об обязательном использовании печатей и штампов.

Напомним, в мае правительство уже отменило более 1900 регуляторных актов в разных сферах. Значительная часть разрешительных процедур была цифровизирована – оформление многих разрешений теперь занимает всего несколько минут.

Автор:
Татьяна Ковальчук