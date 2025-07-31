Уряд схвалив законопроєкт про добровільне використання печаток бізнесом: деталі документа

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, що скасовує вимогу обов’язкового використання печаток у низці сфер. Цей черговий етап дерегуляції завершить реформу, яка тривала понад 10 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства України.

"Ми захищаємо законні інтереси бізнесу і робимо все, щоб держава була для нього партнером і надійною підтримкою. Сьогодні ми запропонували прибрати застарілі вимоги щодо обов’язкового використання печаток у ще двох законах. Якщо парламент підтримає це рішення, підприємці більше не будуть зобов’язані використовувати печатки — лише за власним бажанням… Жодних зайвих витрат і подвійного трактування — усе має бути просто та зручно для бізнесу", — наголосив глава відомства Олексій Соболев.

У разі підтримки проєкту парламентом змінами буде скасовано обов’язковість використання печаток:

організацій роботодавців — у протоколі засідання чи конференцій, на якому було створено об’єднання організацій роботодавців;

банків — в ощадних сертифікатах банків.

Довідково

Перехід до добровільності використання печаток розпочався 2014 року з ухваленням Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу». З того часу нормативне поле за невеликим виключенням, "зачистили" від норм про обов'язкове використання печаток та штампів.

Нагадаємо,у травні уряд вже скасував понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процедур була цифровізована — оформлення багатьох дозволів тепер займає лише кілька хвилин.