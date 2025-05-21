Уряд скасував понад 1900 регуляторних актів: скільки зекономить бізнес

Уряд вже скасував понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процедур була цифровізована — оформлення багатьох дозволів тепер займає лише кілька хвилин.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Продовжуємо дерегуляцію — послідовно зменшуємо адміністративний тиск на бізнес. Цього разу пропонуємо скасувати ще понад 60 застарілих інструментів, які не несуть реальної користі. Це дозволить бізнесу зекономити близько 400 млн грн", — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Сьогодні кабінет міністрів схвалив два нових законопроєкти, які мають на меті ще більше спростити ведення діяльності в різних галузях.

Перший законопроєкт передбачає скасування 63 дозволів і погоджень у таких сферах, як медицина, охорона довкілля, водне та лісове господарство, аграрна галузь, енергетика, зовнішньоекономічна діяльність, освіта та культура.

Що саме пропонується скасувати:

23 інструменти — у сфері АПК, лісового та мисливського господарства, рибальства, охорони тваринного світу;

18 — у сфері охорони води та повітря;

8 — енергетика, альтернативне паливо, будівництво, вибухові матеріали;

12 — зовнішньоекономічна діяльність, інвестиції, інновації, культура, освіта;

2 — охорона здоров’я.

Другий законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він знімає відповідальність за відсутність тих дозволів, які скасовуються першим законопроєктом.

"Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти", — додав Шмигаль, наголосивши, що дерегуляція є частиною ширшої стратегії уряду щодо створення сприятливого середовища для бізнесу та громадян.

Дерегуляція в Україні

В Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоб спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції.

Восени 2024 року Шмигаль анонсував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату, який мав включати 103 завдання та 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу.

У березні 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.