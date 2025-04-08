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Кабмін скасував 204 інструменти регулювання і очікує понад 600 млн грн економічного ефекту
Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо скасування ще 204 інструментів регулювання в різних сферах. Очікуваний економічний ефект від цих рішень перевищує 600 млн грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Зокрема, скасовано 150 регуляторних інструментів у сфері медицини та санітарного контролю, 15 інструментів у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва та пожежної безпеки, а також 22 інструменти, які стосуються правоохоронної діяльності, довкілля, агропромислового комплексу та інших сфер.
За словами прем’єр-міністра, тепер не потрібно буде оформлювати погодження проєкту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу тощо.
Шмигаль наголосив, що у найближчому майбутньому планують скасувати ще понад сотню регуляторних інструментів, більшість з яких знаходяться у сфері компетенції Міністерства захисту довкілля, МОЗ та Міністерства економіки.
Він додав, що до початку повномасштабної війни результативно працювала міжрегіональна група з дерегуляції й тоді було скасовано понад 1600 актів регулювання. Крім того, у 2023 році створено Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка завдяки своїй діяльності до сьогодні вже анулювала 138 регуляторних інструментів.
Дерегуляція в Україні
В Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоб спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції.
Восени 2024 року Шмигаль анонсував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату, який мав включати 103 завдання та 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу.
У березні 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.