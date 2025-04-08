Кабмин отменил 204 инструмента регулирования и ожидает более 600 млн грн экономического эффекта

Кабинет министров принял ряд решений по отмене еще 204 инструментов регулирования в разных областях. Ожидаемый экономический эффект от этих решений превышает 600 млн грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

В частности, отменены 150 регуляторных инструментов в сфере медицины и санитарного контроля, 15 инструментов в сферах охраны труда, торговли, строительства и пожарной безопасности, а также 22 инструмента, касающиеся правоохранительной деятельности, окружающей среды, агропромышленного комплекса и других сфер.

По словам премьер-министра, теперь не нужно будет оформлять согласование проекта перепрофилирования предприятия, получать санитарный паспорт на транспорт, брать заключение о возможности строительства оздоровительного учреждения.

Шмигаль подчеркнул, что в ближайшем будущем планируется отменить еще более сотни регуляторных инструментов, большинство из которых находятся в сфере компетенции Министерства защиты окружающей среды, Минздрава и Министерства экономики.

Он добавил, что до начала полномасштабной войны результативно работала межрегиональная группа по дерегуляции, и тогда было отменено более 1600 актов регулирования. Кроме того, в 2023 году создана Межведомственная рабочая группа по дерегуляции, которая благодаря своей деятельности до сих пор уже аннулировала 138 регуляторных инструментов.

Дерегуляция в Украине

В Украине идет реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года Правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции .

Осенью 2024 года Шмигаль анонсировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата, включающий 103 задания и 143 пошаговых мероприятия, направленных на поддержку бизнеса.

В марте 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в более чем полсотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.